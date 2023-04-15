Celine Dion抱病發布新歌

【明報專訊】55歲加拿大樂壇天后Celine Dion憑《鐵達尼號》主題曲《My Heart Will Go On》唱到街知巷聞，去年12月透過媒體上載短片，首次承認患上罕見神經系統疾病「僵硬人症候群」（Stiff Person Syndrome，簡稱SPS），發病率約百萬分之一，目前無法根治，只能紓緩病情。患者肌肉失控痙攣，難以走路及唱歌，因此含淚宣布原定明年2月舉行的歐洲巡迴演唱會，將再度延期至2024年。雖然抱病，但Celine前日發布了新歌《Love Again》的MV，此歌來自她有份主演的同名電影《緣來可以愛多次》（Love Again），當中傳達了有關希望的信息。

據美媒報道，Celine Dion前日在Instagram公開《Love Again》的新歌預告，並以同名電影的片段作為MV背景。該片將於下月5日在美國上映，同月12日會發行專輯，當中有5首新歌。Celine在聲明中表達了感謝，「拍這部電影我很開心。我的第一部劇情片很榮幸能與美麗而才華橫溢的演員彼欣嘉卓芭拉（Priyanka Chopra）和森曉雲（Sam Heughan）一起演出，我永遠珍惜這份禮物，覺得這是個美好的故事，希望大家會喜歡這部電影，也喜歡這首新歌」。《緣來可以愛多次》預計下月在港上映，故事講述未婚夫逝世兩年，美華對他念念不忘，不時發信息到其舊手機號碼，細訴思念之情。誰料號碼已被重新使用，成為了記者羅拔的工作電話，緣分亦從此悄悄展開。