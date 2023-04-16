洪永城捧紅小Edan 搞笑要抽佣

【明報專訊】洪永城、倪嘉雯及胡美貽前晚錄影無綫綜藝節目《思家大戰》。洪永城主持《成人教科書》捧紅「小Edan」蔡施齊，他說：「現在他有廣告拍，我這個主持人還未有，大家笑他似Edan（呂爵安），但我沒想過他這麽紅，我應該向小Edan媽咪抽佣兩成，因廣告商透過我聯絡她。」他笑指可考慮開小演員經理人公司，「我跟小Edan媽咪傾緊，簽她兒子20年」。有提議先簽自己女兒Amber，洪永城稱簽了一世，有商戶力邀女兒拍廣告，會跟太太開家庭會議商討，「不想女兒太多曝光，錢不是主要因素，最緊要合適和開心」。《成人教科書》反應好，他期待開續集，要跟監製研究，因制定題材和挑選小演員很花心神。

倪嘉雯首次上《思家大戰》，已熟悉遊戲玩法，有信心贏獎金。她早前到吉隆坡拍旅遊節目，與攝製隊好夾，臨走前跟導演感動爆喊。她指當地天氣炎熱，多以背心熱褲出鏡，但未敢穿泳裝示人。

胡美貽想體驗跳河被阻止

胡美貽稱《思家大戰》遊戲非想像中易，上次臨門撻Q敗走，今次來復仇。她早前與洪永城到亞馬遜拍旅遊節目，見識到對方的口才和幽默感，她本想體驗跳河，但不熟水性被團隊阻止，「聽說有人跳河後一隻眼失明，不可以亂冒險，我改為徒手爬40米高的樹，希望下次挑戰爬IFC」。

記者：鍾一虹