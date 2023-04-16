雲溫達斯役所廣司合作挑戰康城影展大獎 姬蒂新片演修女再衝奧斯卡

澳洲土生土長的姬蒂白蘭芝，遠赴美國發展，但不時會回饋澳洲影壇，入圍康城一種關注單元的《The New Boy》正是其中之一，她的修女造型亦首次曝光。

【明報專訊】第76屆康城影展下月16日開鑼，大會日前公布主競賽及一種關注單元入圍名單；其中今年以《Tar》角逐奧斯卡最佳女主角的姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），帶來新片《 The New Boy》入圍一種關注單元最受矚目。片中扮演修女的她，造型首度曝光，有望明年再度衝擊奧斯卡；入圍主競賽部分的《德州巴黎》德國導演雲溫達斯（Wim Wenders），作品《Perfect Days》在東京取景，役所廣司等日本演員主演，昨日亦公開了首張劇照。

姬蒂白蘭芝主演的《The New Boy》入圍康城影展一種關注單元，由華域方頓（Warwick Thornton）執導，其前作《Samson & Delilah》2009年在康城贏得金攝影機獎。《The New Boy》講述1940年澳洲，一名9歲原住民孤兒，在黑夜來到偏遠的修道院，當中住有叛教的修女，男童的出現打擾了在信仰間掙扎的主角。《The New Boy》昨日發放首張劇照，只見修女打扮的姬蒂白蘭芝抱起一名受了傷的原住民男孩。

姬蒂白蘭芝在《Tar》扮演因性醜聞從事業高峰墜落的指揮家，廣獲好評，但上月舉行的奧斯卡頒獎禮，角逐影后不敵《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊。首次挑戰修女角色的姬蒂有望下月亮相康城影展，若能得獎，有機會再角逐金像影后殊榮。

曾經憑《德州巴黎》贏得康城影展最高榮譽金棕櫚獎的雲溫達斯，今年以《Perfect Days》捲土重來。向來是《東京物語》小津安二郎影迷的雲溫達斯，曾到日本拍攝紀錄片《尋找小津》，追蹤對方足迹，《Perfect Days》亦在東京取景，由《失樂園》役所廣司、《全裸監督》柄本時生、《求職家族》三浦友和、《First Love初戀》山田葵等主演；是枝裕和執導的《怪物》亦入圍主競賽單元，該片有《小偷家族》安藤櫻、《阿信的故事》田中裕子與《HELLO！刺蝟偵探》永山瑛太等主演，相信屆時一衆日本演員會在康城紅地氈聚首一堂。

《Perfect Days》講述一名廁所清潔工生活簡單但滿足，熱愛音樂與書本，也喜歡大樹，並經常會為它們拍照，當遇到連串突發事件，慢慢揭開他過去的面紗。《Perfect Days》昨日亦公開了首張劇照。