《給十九歲的我》奪最佳電影 校方重申沒強迫學生拍攝 鄭秀文首封金像影后 劉青雲三度稱帝

【明報專訊】《第41屆香港電影金像獎頒獎典禮》昨晚假尖沙嘴文化中心舉行，劉青雲憑《神探大戰》擊敗黃秋生、麥沛東、楊偉倫及張繼聰，三度稱帝，鄭秀文（Sammi）十度提名最佳女主角，終於憑《流水落花》首度封后，擊敗張艾嘉、蘇玉華、毛舜筠及袁澧林。張婉婷執導《給十九歲的我》在爭議聲中奪最佳電影，亦首次由紀錄片得此獎。《神探大戰》同時奪最佳導演、最佳編劇及最佳攝影共4獎成大贏家。《正義迴廊》獲新晉導演及最佳剪接兩獎。

記者︰林祖傑、陳釗、林蘊兒

攝影︰鍾偉茵

劉青雲憑《神探大戰》奪最佳男主角，多謝團隊及太太，「如果大家有夢想的話，肯努力又夠長命，你的夢想有日會好奇怪又帶點遺憾地實現。但不緊要，世事豈可盡如人意。掌聲又好、噓聲又好，我都接受，因為總好過無聲！」

Sammi︰終於衝線不用再陪跑

Sammi憑《流水落花》首奪金像影后，兼憑《我這樣活了一天》獲最佳原創電影歌曲；首封金像后的Sammi既激動又興奮，忍不住哭了，她哽咽說︰「最佳女主角這個獎對我來說像遙不可及，但有時候就覺得一步之遙，我被人認定是個喜劇演員，再轉去做正劇，花上很多工夫，遇到很多困難，到今天大家看到我演出上的蛻變，我不用默默再陪跑，我終於衝線。」她又學胡楓唱歌「你知不知道，我等到花兒也謝了」，Sammi在後台受訪，透露會回家跟老公許志安慶祝，知對方為她準備了美食，「我回家會多謝他，由我揀衫到上妝，他都為我打氣，之前都有傳短訊給我」。

張婉婷︰領悟人生無常 今世無悔

郭偉倫：唔好熄機 上咗先算

張婉婷執導的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》獲最佳電影，張婉婷缺席頒獎禮，由聯合導演郭偉倫及團隊代表領獎，郭偉倫讀出張婉婷的致謝辭︰「張婉婷說，過去一段時間，由羅啟銳死亡的黑洞，到《十九歲》面世的一場風波，將我掉進一個漆黑嘅森林，令我領悟到人生嘅無常，我哋今世無悔。」郭偉倫說：「感謝英華女校信任，畀我哋拍呢部橫跨10年嘅紀錄片。我個人想講一句，香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片，唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭記錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚、拍咗先算、剪咗先算、上咗先算。」

事後英華女學校發聲明稱，我們對評委的肯定表示感謝，但由於校方於2月已決定退出遴選，故今晚沒派代表出席頒獎禮。本校就此向金像獎主辦方表達真誠歉意，並感謝主辦方連月來的協助和體諒。《給》片拍攝時間長達10年，拍攝初衷是透過紀錄學校重建和學生的成長經歷，探討教育的意義。本校感謝擔任本片導演的張婉婷校友、監製黃慧校友及她們的製作團隊，在資源極有限的環境完成艱巨的拍攝，亦要感謝片中6位年輕校友多年來的參與。

另外，拍攝團隊多名成員，是張、黃兩人的同期校友，她們都是出於對母校和學妹的愛護，多年來也一直無償參與拍攝工作，她們的付出值得充分肯定。本校重申，在本片拍攝過程中，團隊是本着被拍者同意和知情下的原則進行拍攝，絕無意強迫拍攝或偷拍，我們亦容許同學在拍攝期間退出。此外，《給十九歲的我》3名女學生馬燕茹、阿雀及Madam，以及英華女學校前校長李石玉如昨日亦有出席頒獎禮。

爾冬陞︰《十九歲》攞到票就贏

金像獎協會主席爾冬陞稱，《十九歲》得獎，協會沒有任何立場和看法，「只要拍咗出嚟，按照規則，我哋就提供服務。如果攞到票數就入圍，第二輪選咗佢，攞到票就贏。金像獎是一個業內獎項、一個工業獎，是否小圈子要視乎觀點與角度」。

許冠文王菀之奪最佳男女配角

80歲許冠文憑《風再起時》奪最佳男配角，「導演翁子光搵我演此角色時，我一點信心也沒有，因不是搞笑角色，還要一take過講10分鐘英文唔簡單，太太叫我『試下啦」，孫悟空都不止識打筋斗。拍攝時現場一個笑聲也沒有，導演仲喊。夠膽試新嘢，什麼事都能發生」。

王菀之憑《飯戲攻心》第二次奪最佳女配角，「多謝《飯戲攻心》全個family，有時我會想，究竟我是歌手、演員，還是搞創作？因有好多夢想，大家歡迎我在不同平台發揮，才可更接近夢想，感謝大家接受我成為演員」。

（第41屆香港電影金像獎頒獎典禮）