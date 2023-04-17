唱學友金曲「等到花兒也謝了」 胡楓獲終身成就獎「序」有應得

【明報專訊】91歲胡楓（修哥）獲頒終身成就獎， 一身白馬王子Look的他上台時，全場起立拍掌，修哥說︰「紅館掌聲令我好興奮，這裏的掌聲令我好感動，請坐。感動是因掌聲來自電影的精英。」他說21歲加入影圈，至今70年，創了一個無人能打破的紀錄，就是跟所有粵語片女主角都合作過。

修哥表示在名利圈不爭，曾令朋友擔心，但有麝自然香，「粵語片式微無主角做，再做的話一定做配角，正當我這樣想，太太點醒了我，她說主角是名銜，自己喜歡做就做，我就繼續做下去，入了電視圈做得好開心，還收了16個契仔、契女」。修哥從薛家燕手中接過獎座說︰「估唔到咁重，張家輝話『契爺，這個獎早該頒畀你』，我話所有嘢都要順序，我『序』有應得。」惹全場爆笑。之後修哥風騷唱張學友金曲︰「你知不知道，我等到花兒也謝了。 」之後又曬舞功，在台上跳cha cha。修哥返回後台接受訪問，稱終身成就獎並不代表結束，仍繼續向前。

羅卡石琪獲專業精神獎

羅卡與石琪獲頒專業精神獎，石琪因抱恙缺席，由吳思遠代領，吳思遠說︰「石琪託我講多謝香港電影金像獎史無前例頒獎給電影文字工作者，感到好欣慰，要多謝上半世紀的香港電影人拍了無數好電影，令他有機會欣賞到，再用文字記錄下來。 」羅卡說︰「能夠站在台上攞專業精神獎非常榮幸，我退休差不多20年，日常能力所及，仍會做跟電影文化有關及有益的事，傳承年輕一代，能夠繼續增進和搞好香港電影文化。」

（第41屆香港電影金像獎頒獎典禮）