【開箱】《朝鮮律師》 禹棹奐化身「毒舌大狀」報復奸臣

【明報專訊】《朝鮮律師》上月31日在韓國MBC電視台首播，講述朝鮮時代律師透過為平民辯護，逐步報殺父母之仇。《朝》劇逢周五六晚對撼SBS《模範的士2》，《朝》劇男女主角禹棹奐及苞娜知名度不高，結果不敵對手。上月底開播以來收視徘徊2%，最新第6集低見2.2%。《朝》雖是古裝劇，探討法律存在的真正意義，可視為穿上古裝的法庭劇。

公主經營旅館助百姓

《朝鮮律師》改編自同名網絡漫畫，講述行事不按章法的「毒舌」律師姜翰秀（禹棹奐飾）抵達首都漢陽，打算一展拳腳，開設「外知部」事務所（朝鮮時代的律師事務所），替民眾打官司。可是態度惡劣，臭名遠播，一直沒有生意。在漢陽經營梅花酒生意小商戶，遭張氏家族大財團欺壓，小商戶決定興訟，聘姜翰秀擔任律師。另一方面，朝鮮公主李妍珠（苞娜飾）隱藏身分在漢陽經營旅館，一心為百姓服務。李妍珠見姜翰秀熟悉法律又才智過人，決定拉攏對方，希望姜翰秀能助王兄李憰（宋建熙飾）剷除奸臣柳濟世（千虎珍飾），重奪執政實權。

禹棹奐與苞娜是《朝鮮律師》主角，但劇中提及的「經國大典」才是真正靈魂。「經國大典」是朝鮮時代法律文獻，確立官職制度。李妍珠深信已故父王撰寫的「經國大典」，是治國重要依據，因此才對熟悉「經國大典」的姜翰秀另眼相看。然而與王室敵對的朝廷大臣柳濟世（千虎珍飾）是「勳舊派」領袖，朝中眾臣及商家均以他馬首是瞻。柳濟世獨佔國家財富及實權，可是他不相信法律，只相信權力。第4集，柳濟世手下犯案，再沒有利用價值，柳毫不猶豫命人殺掉對方，還說即使這是違法，也只是多幾個人被判死刑，對他不會有任何影響。相比之下，姜翰秀對法律另有一番見解，他深信「經國大典」能懲治壞人，也能拯救被冤枉的弱者。

《朝鮮律師》至今播出6集，描述3宗看似勝訴不高的案件，分別是小商戶對抗大財團、妻子要求與不忠丈夫離婚，以及年輕女子殺害散布謠言者。首集小商戶對抗大財團案，大財團主張遵循中國判例，小商戶不得出售梅酒，姜翰秀隨即指出「這裏是朝鮮」，怎能引用別國案例，煽動民眾愛國之心，法官怕被冠上「叛國」之名，只好判大財團敗訴。

第3集談離婚訴訟；蓮心夫人（金車允飾）發現丈夫朴帝秀（曹熙奉飾）出軌，她一直啞忍，當得悉丈夫明知她父親患糖尿病不能吃糕點，丈卻故意給外父吃，結果病逝，蓮心夫人因此要求離婚，反被丈夫指控她出軌。姜翰秀指出「經國大典」列明朝鮮雖不容許因丈夫出軌而離婚，但若丈夫不孝則可夫妻分開。

苞娜角色造型耳目一新

姜翰秀表面向錢看，其實暗藏復仇主線。姜翰秀父親被冤枉收受賄款含冤而終，姜母被謀殺後再偽裝成自殺。姜為向幕後主謀柳濟世復仇，專挑選跟他相關的案件。扮演姜翰秀的禹棹奐，此劇是他去年退役後首部主演作品，也是繼2020年《The King：永遠的君主》後，首次擔正韓劇。禹棹奐演技不俗，今次演「毒舌」律師，終日諷刺委託人，又愛耍小段手贏官司，角色設定欠新鮮感，也不夠突出。

苞娜扮演走入民間的公主，把王兄的財富回饋社會，還多次化身「黑騎士」救助姜翰秀，角色較有驚喜。苞娜去年在韓劇《二十五，二十一》演女配角「高宥琳」而為人所認識，在《朝鮮律師》首次「升呢」做女主角兼挑戰古裝，角色及造型同樣給人耳目一新之感。