《給十九歲的我》導演致辭惹爭議 郭偉倫：汲取教訓光明正大拍電影

【明報專訊】張婉婷執導的英華女學校紀錄片《給十九歲的我》前晚在爭議聲中奪得金像獎最佳電影，她未有出席，由聯合導演郭偉倫及團隊代表領獎。郭偉倫致辭說出一番感言，勉勵香港拍紀錄片的導演要繼續努力去拍，不要驚，他提到「拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」的言論，在網上引起極大爭論，惹大批網民及KOL批評。郭偉倫接受訪問時解釋汲取《十九歲》的教訓，要知道如何保護創作人的拍攝及電影作品，避免問題再發生，可以光明正大拍他們的電影。

《給十九歲的我》獲金像獎最佳電影，跟張婉婷聯合執導的郭偉倫負責致辭，郭偉倫感謝英華女校給予他們信任，拍了這部橫跨10年的紀錄片，「香港拍紀錄片嘅導演，請你繼續努力去拍紀錄片，唔好驚，因為時代需要拍紀錄片，用鏡頭記錄我哋發生嘅事，記住唔好熄機，繼續拍，唔好驚，拍咗先算，剪咗先算，上咗先算」。

盼張婉婷走出爭議的陰霾

郭偉倫在頒獎禮後接受傳媒訪問，談到電影在爭議聲中奪最佳電影的感想，他說：「都是紀錄片一部分，紀錄片衍生出來的事，繼續可以拍落去同討論，不論正同反，我們都會接受。」問他致辭時所發表的言論，將來再有爭議時，是否鼓勵導演也這樣做？「我諗今次教訓令大家知道，點樣保護創作人的拍攝同電影作品，我們今次汲取教訓之後，攞了經驗，我們會避免問題再發生，可以企出來光明正大咁拍我們的電影。」

郭偉倫透露曾勸張婉婷出席金像獎頒獎禮，但件事對她的打擊還好大，而且對方已公開講不會出席，所以由他代表領獎。張婉婷有否傳信息給他？他說：「我想她應該好開心，她覺得我們10年來咁辛苦，在金像獎、電影評論學會及導演會這3個香港好有代表的比賽，都畀獎項鼓勵我們，這種認同，就算任何一個團隊都會好開心、好鼓舞。大家可以想像她委屈一定有，她的感言提及墮入黑暗入面，可想像她心情不好受，但同時間，這個獎畀她鼓勵，希望她慢慢走番出這個爭議的陰霾。（有否覺得獲獎是業界幫電影平反？）我不敢講，我代表不到他們，如果我客觀講，他們對這套戲藝術上同內容上認同。可不可以將作品還作品、爭議還爭議分開？我不知，他們對這套戲認同，我相信是基於藝術上同內容上，這套戲真的實至名歸，好可惜還未有機會畀好多人睇到，親自感受套戲是什麼一回事，當大家睇到套戲發生什麼事時，我相信都可以有公平同公允判斷。（會否再安排電影上映？）這個問題較複雜，要各方面一齊坐低傾點樣解決。」郭偉倫台上致辭的言論惹網民批評，之後他出席慶功，婉拒再接受訪問。

張堅庭：最佳電影無得睇有點諷刺

張堅庭在社交網發文：「《給十九歲的我》獲最佳電影，無得睇的最佳電影，似乎有點諷刺。電影作品都是有機的生命體，作品完成並不完全屬於導演，是每一個觀眾和作品互動構成了作品的靈魂，靈魂不滅，作品長存。不過我同意這一屆香港電影金像獎是不完整的，尤其缺少了一些不能上映的作品。」

黃衍仁繼續著平價西裝撐林森

黃衍仁憑電影《窄路微塵》奪最佳原創電影音樂，他領獎時多謝該片導演林森及一眾演員。黃衍仁提到去年都獲提名，但未能獲獎，身上穿的西裝是在夜冷舖買的，很便宜，去年都是穿這套，今年沒有贊助，所以繼續著，並把心一橫，決定以後如再有機會參加金像獎，都會繼續著這件西裝，「直到我可以喺戲院睇到林森所有拍過嘅電影嗰一日」。現場掌聲熱烈，在台下的林森特別感觸。

資料顯示，林森2021年跟任俠執導電影《少年》，有關2019年社會運動的故事，於第58屆金馬獎入圍最佳新導演、最佳剪輯，去年4月在台灣上映，但至今香港上映無期。

娛樂組