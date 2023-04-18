Lokman變「燈神」 呂爵安柳應廷姜濤無獎零失望

【明報專訊】MIRROR成員呂爵安（Edan）、柳應廷（Jer）角逐金像獎最佳新演員齊落敗，輸給《白日青春》小演員林諾；姜濤亦未能奪得「最佳原創電影歌曲」，他們前晚聯同隊長楊樂文（Lokman）出席慶功宴。4子興奮表示在頒獎禮見到好多前輩巨星，包括奧斯卡影后楊紫瓊，但未有機會合照。至於金像紀念特刊印刷出錯，劉青雲英文名變成Edan Lui，Edan表示恨與劉青雲合照，結果4子一償心願，Edan向劉青雲自我介紹說：「我就係嗰個Edan Lui。」

Edan與Jer失落最佳新演員均表示沒失望，Jer說好多人都提名數次，包括鄭秀文（Sammi）在台上講到提名第10次最佳女主角才得獎，是好難的一件事，有入圍已好開心。Edan認同說一早預沒獎，能入圍已偷笑和開心，完全零失望。Edan讚對手林諾好得意可愛，「輸給小朋友有什麼問題呢？他真的做得好好。我仍有好多進步空間，有好多地方做得未夠好，輸都是好正常」。

姜濤歌曲獎輸給Sammi沒感失望，聽到對方讚他唱的主題曲跟電影十分配合，多謝獲前輩欣賞。Lokman表示賽前貼Edan與Jer得獎，遭嘲笑是「燈神」，他扮內疚說：「是我不好。」Edan表示如明年有隊友爭獎，一定要Lokman貼對家贏，以免被「燈死」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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