何超蓮峇里出嫁 三太陳婉珍親見證 竇驍愛的宣言︰捧在手心疼愛的公主

【明報專訊】被譽為「最美千金」的賭王三房女兒何超蓮，與內地男星竇驍拍拖近4年，終拉埋天窗，前日及昨日在印尼峇里島烏魯瓦圖舉行夢幻婚禮，兩人宣讀誓辭及交換婚戒，情深一吻，甜蜜滿瀉，竇驍承諾將太太由獨立女王轉變成被他捧在手心疼愛的公主。一對新人前日亦跟足傳統儀式，穿上中式禮服，竇驍更發文寫上「三餐四季」，超蓮轉發並留言「餘生漫漫」。超蓮母親三太陳婉珍及大舅父親到峇里出席婚禮，孖生弟弟何猷啟、胞姊何超雲，以及竇驍父母亦現身見證，據稱整個婚禮花費逾5000萬元，非常豪氣。

娛樂組

31歲何超蓮與34歲竇驍有情人終成眷屬，婚禮在峇里島佈滿鮮花的夢幻莊園舉行，超蓮穿上由華裔設計師Vera Wang為其打造的白色拖尾婚紗，頭戴后冠，佩上粉紅鑽石求婚戒指亮相，儼如童話中的公主，挽着舅父的手步入場地；竇驍接過新娘，一對新人宣讀誓辭及交換婚戒，竇驍希望把超蓮由自信獨立的女王，轉變成被他捧在手心疼愛的公主。超蓮稱事前對婚禮細節毫不知情，一切都是竇驍給她一個浪漫、驚喜的婚禮，一花一草都充滿了愛，令她極為感動。超蓮孖生弟弟何猷啟和胞姊何超雲亦出席見證，相中未見超雲任職消防員的未婚夫Douglas。

新郎打造夢幻婚禮 蓮花綻放顯心思

為了打造一個難忘的婚禮，竇驍參與整個籌備過程，婚禮儀式及晚宴場地搭建了玻璃天幕，草地周圍種滿一棵棵大樹，天幕上方亦垂吊了過百束綠色植物，以白色及粉紅色鮮花點綴；當陽光穿透樹冠，灑下斑斕的光影，整個環境瀰漫着童話般的浪漫氛圍。場地中央的水池上築起了一道橋，高雅的蓮花在池中綻放，讓超「蓮」的名字融入佈置中，盡顯心思。這道橋不僅是場地的一部分，更是整個婚禮的一個重要元素，象徵他們穿越人生的每一個階段，攜手走向美好的未來。

陳婉珍貴氣主婚 超蓮穿露腰旗袍

婚禮一連兩日舉行，據知共邀請近200親友出席，一起見證這對新人幸福時刻，以及送上真摯的祝福。兩場婚禮的氛圍溫馨感人、浪漫、充滿歡笑聲，大家都浸沉在甜蜜喜悅中，竇驍與超蓮在家人及親友見證下展開他們人生的新章程。

前日先舉行中式婚禮，何超蓮與竇驍交拜後正式成為夫妻，之後兩人做出「心心」手勢超可愛。超蓮母親陳婉珍和大舅父、竇驍父母等至親出席，陳婉珍穿上中式裙褂配翡翠首飾，非常貴氣，超蓮則穿上露腰旗袍，盡顯優雅。

竇驍︰三餐四季 超蓮︰餘生漫漫

一對新人上載另一輯婚照，穿上透視婚紗的超蓮躺在竇驍懷中，兩人情深對望，竇驍輕吻超蓮臉頰，甜到漏。竇驍在帖文中留言稱「三餐四季」，超蓮轉發並留言「餘生漫漫」。超蓮好姊妹鄧紫棋（G.E.M.）未能出席婚禮，昨日在社交平台發長文送祝福，「今天是你開始人生新篇章的一天，祝你和豆豆（竇驍）永遠幸福，愛與平安充滿你們一家，願你們未來的路無論是舒坦還是崎嶇，你們都能充滿喜樂地同心面對，愛你」。