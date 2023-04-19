《法言人》收視報捷慶功 準人夫馬國明：望多啲登台

【明報專訊】無綫新劇《法言人》首播最高收視21.1點（觀眾人數約136萬），成今年第二線劇集最高收視。監製劉家豪前晚請食飯慶祝，正拍攝《News新聞女王》的馬國明收工趕到現場，還有張頴康、蔣祖曼及莊鍶敏等出席。馬國明開心劇集收視理想，希望觀眾喜歡，若繼續有好收視樂意請食飯，因一套劇成功是台前幕後的功勞。

提到現時忙拍新劇，日前仍有時間到內地登台？馬國明表示現在往返內地很方便，當晚演出完畢即返港。是否準備做人夫，不得在外過夜？他笑言不用想得太複雜，只是翌日拍外景，如過關有阻滯，影響拍攝就不好，「之前因疫情，登台工作停頓，希望現在多啲登台，無任歡迎，因最近經濟拮据，要搵多啲錢」。婚禮花費不少？他說：「慶幸有不少客戶贊助，所以不是花很多錢。（是否未婚妻湯洛雯喜歡，你就付錢？）都是，不過她有分寸。我忙開工，全部事情由她負責。」婚後會否請大假度蜜月？他稱未定，目前要搞掂「女王」先。指劇集還是家中的「女王」？他笑說：「我阿媽，她都是女王。」

莊鍶敏澄清與汪小菲沒獨處

莊鍶敏被指在港密會汪小菲，問是否可恭喜她蜜運中？她說：「大家可恭喜我劇集有好收視，劇中演證婚律師，主要在辦公室拍攝，拍得好舒服。」跟汪小菲相處也舒服？她稱純粹朋友食飯，「當日一大班朋友食飯，只是拍照角度，我與汪小菲沒獨處，亦不想事件發酵，因擔心影響其他人，真的只是朋友。（有否發展機會？）我們是剛認識的朋友，他不是圈中人，再這樣，我怕沒朋友再敢跟我吃飯」。

記者：陳釗