占士根率「螳螂女」赴韓宣傳《銀河守護隊3》 基斯柏特自爆愛Blackpink

【明報專訊】Marval超級英雄片《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol. 3）將於5月3日在港開畫，導演占士根（James Gunn）昨日率領「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）、「涅布拉」嘉倫基蘭（Karen Gillan）及「螳螂女」寶姬曼迪夫（Pom Klementieff）出席韓國記者會，為全球宣傳之旅揭開序幕。眾星入鄉隨俗，擺出「心心」手勢，占士根大讚韓國電影水準愈來愈高，基斯柏特更自爆最愛女團Blackpink和New Jeans。

文：蘇珮欣

《銀河守護隊3》將於5月5日在美國開畫，香港和韓國提前兩日上映，為了宣傳新片，現已離開Marval陣營、轉投DC懷抱的占士根，暫時回巢跟主角基斯柏特、嘉倫基蘭及寶姬曼迪夫一起到首爾康萊德酒店（Conrad Seoul）舉行記者會。據悉該系列首兩集在韓票房理想，因此獲選為首個海外宣傳地區。

螳螂女有韓國血統

首次到訪韓國的占士根坦承喜歡韓國文化，能夠親身到訪，感到非常高興。占士根表示關注韓國演藝發展，大讚韓片水準愈來愈高，他說：「過去10年，韓國電影已是世界第一，我最喜歡《上流寄生族》及《骨肉同謀》，從中獲得許多靈感。」

基斯柏特並非首次訪韓，心情同樣興奮，更自爆最近愛上女團Blackpink和New Jeans的音樂，嘉倫基蘭亦一樣，表示記者會開始前，她仍聽着Blackpink及防彈少年團（BTS）歌曲。寶姬曼迪夫表示韓國對她來說別具意義，因為母親是韓國人，又謂新片開畫當日，正值37歲生辰，她說：「我也喜歡《上流寄生族》的奉俊昊導演、韓國料理，尤其是炒鯷魚。」

感激扮演星爵10年

《銀河守護隊3》是電影三部曲的完結篇，基斯柏特表示今集與前作的最大分別，在於劇情更豐富，角色的連繫性也加強了，「星爵獲得重新發現自我的機會，內心戲比前兩集更多」。基斯飾演「星爵」已10年，「（對角色）感激之情，無法用言語形容，我會珍惜相遇的每個瞬間」。

占士根透露，浣熊「火箭」在今集故事最為重要，「牠為了拯救銀河系及隊友，被迫面對過去的心理創傷」。今日（19日）此片將在首爾東大門舉行大型宣傳活動，眾星跟韓國粉絲作近距離接觸。