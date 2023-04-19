天海祐希新劇首播 收視不敵《教場0》

天海祐希由律師轉行做私家偵探，為了蒐集情報，假扮瑜伽導師。

【明報專訊】天海祐希與松下洸平合演富士電視台春季日劇《絕對不可能～偵探．上水流涼子的解析～》，前晚首播錄得9.3%收視。首集講述私家偵探天海祐希與松下洸平接到受害人委託，慘遭地產經紀高島政伸騙財，於是展開調查。天海為了套取情報，於是把夜店改裝成瑜伽教室，藉以接近高島妻子。

另一方面，木村拓哉主演《風間公親～教場0～》同晚播出第2集，收視錄得10.7%，比首集下跌1.4個百分點。下集預告《逃避雖可恥但有用》新垣結衣將會登場。香港觀眾可於煲劇平台「黃Viu」收看《絕》與《風》兩劇。