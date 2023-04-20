不知何超蓮結婚被諷冷漠姊妹關係差 何超欣斥惡意造謠「何家不和」

設計師將何超蓮（上圖左）的家傳之寶「霞帔墜」縫在裙襬下端（下圖）。（網上圖片）

【明報專訊】已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮與內地男星竇驍前日在峇里舉行婚禮，只有超蓮家人到場見證，未見何家其他成員現身惹熱議，內地網瘋傳一段四房千金何超欣受訪片段，當時她稱不知何超蓮結婚，誰人結婚都會恭喜。「何超欣不知道何超蓮竇驍結婚」隨即成熱搜，被指「姊妹不和」，網民斥何超欣冷漠，稱豪門家族很複雜。何超欣嬲爆反擊，有人惡意造謠「何家人不和」輿論，別有用心。

何超蓮與竇驍前日舉行婚禮，超蓮母親三太陳婉珍、胞姊超雲與弟弟何猷啟到峇里見證，何家其他成員未有現身引起熱議。內地隨即瘋傳四房女兒何超欣3月中在香港出席活動時受訪片段，被問及關於何超蓮與竇驍結婚消息，她回答：「我不知道，你同我講先知，冇時間睇新聞。」再問會否恭喜何超蓮？超欣說：「當然，誰結婚我都會恭喜。」但拒回答是否已恭喜超蓮。

「何超欣不知道何超蓮竇驍結婚」即登上熱搜，內地傳媒形容：「這個採訪也算暴露了賭王4個太太們和各自子女的真實關係。」網民議論紛紛，有說：「豪門沒有相親相愛一家人群嗎？」

強調當時不知婚訊

何超欣昨日在微博澄清「姊妹不和」指控，寫道：「看到這個報道，真的好氣。這是我3月21在香港接受一個工作採訪時，意外被媒體問到的問題，那時候就是還不知道婚訊。一個完全沒有關聯性的報道，被很壞心的人在昨（前）天重新挖出來，還隱掉時間和前情，就是想移花接木造一個『何家人不和』的輿論。我們中國人最講的就是誠信，講的就是友善，我不理解在何家姐妹之間製造這種嫁接出來的『姐妹不和』內容的媒體，是什麼樣的用心。真的很壞。我們中國人在送祝福的時候，最願意講的就是『祝家庭和美』，我很不懂這些造謠的朋友，為什麼只希望別人家庭戰亂？」

奚夢瑤澄清緋聞 被指攞景贈興

超欣哥哥何猷君的太太奚夢瑤也成網民戰靶，前日她在超蓮與竇驍結婚日子，在微博澄清跟竇驍的緋聞，「明明2019年就闢過謠了，跟他從來就沒有談過戀愛！大喜日子，麻煩大家的小機靈收一收，一起祝福真心相愛的倆人​。​」網民指奚夢瑤在別人大喜日子澄清緋聞不恰當，有攞景贈興之嫌。翻查資料，2019年竇驍跟超蓮承認戀情時，奚夢瑤曾澄清跟竇驍只是同事，並祝福兩人。

超蓮閨密李蘊獲邀參加峇里婚禮並擔任姊妹，她在社交平台直擊前晚晚宴情况，竇驍拖住穿大露背晚裝的新娘子現身，接受嘉賓的歡呼與祝福，新郎以廣東話獻唱《你的名字我的姓氏》，超蓮冧爆一臉驚喜。李蘊祝超蓮早點生一隊足球隊，她可以幫忙帶小孩，又讚婚禮好浪漫，讚新郎好棒。

裙褂藏家傳之寶

超蓮在婚禮的服飾亦成焦點，網民大讚她打扮簡約高貴，不浮誇炫富，是絕美新娘。原來超蓮穿著的中式裙褂隱藏家傳之寶，負責的設計師Maggie Ma在社交平台分享設計意念，透露新娘子喜歡簡潔，旗袍一針一線縫製都非常精細。

超蓮想將家傳之寶、一塊「霞帔墜」放在旗袍上，寓意帶着家人的祝福，設計師將「霞帔墜」隱藏在裙襬下端。「霞帔墜」是用於鳳冠霞帔上的墜子，材質一般為金或銀，在古代一般只有皇家貴族才會使用，宋朝將霞帔列入禮服規制，一直延續至明代。有估計超蓮傳家之寶是明朝的古董。

娛樂組