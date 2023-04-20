舊愛梁云菲私密片流出 金剛激動澄清：不是我

【明報專訊】金剛舊愛、有「國光女神」之稱的台灣藝人梁云菲就近日網上流傳她的私密片段，在社交網發文承認是片中人，「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上，但事情就是發生了。我真的很想逃避這一切，原本也不想多做什麼回應，我真的很害怕。但我告訴自己必須勇敢跟面對，因為我有深愛跟想保護的人，我真的很受傷，我男朋友更是不好受。影片是好幾年前的事情，我不知道為什麼會外流。現在的我能做的，只有拜託大家不要再散播影片。這是我目前用盡全力所能打出的字句了。我也會同步採取法律途徑，請勿再傳播」。

梁云菲去年5月公開與圈外男友小銨的戀情，當時稱兩人已交往半年多。小銨社交網的頭像變成全黑圖，並在限時動態發文說︰「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難。」

男主角被指是ABC富二代

梁云菲的私密片段流傳，她的前度皆成影片男主角嫌疑人，金剛2019年跟梁云菲拍拖，2020年分手，他昨日就事件釐清關係，在社交平台發文：「不是我，不是我，不是我，聽清楚……」之後又上載豎起中指的照片，留言：「自己好好過生活不行嗎？不要什麼都扯到我！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好……」據台灣傳媒報道，影片男主角已婚，是居外地的ABC富二代，今年曾回台灣過新年。

娛樂組