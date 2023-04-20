林夏薇稱雙親無催生B 馬國明捱到瘦獲「靚湯」進補

馬國明（左）有信心靠林夏薇（右）出色的演技帶旺《法言人》收視繼續攀升。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】馬國明、林夏薇、何依婷、張頴康、黃嘉樂和莊鍶敏昨日到油塘宣傳無綫劇《法言人》，總監製劉家豪公布首集跨平台直播收視21.1點（約135萬觀眾收看），成本年度二線劇首集收視冠軍。

馬國明主演的《隱形戰隊》和《法言人》都收視報捷，他表示開心，有信心靠林夏薇出色的演技帶旺《法言人》收視繼續攀升。林夏薇在社交網分享泳照冧粉絲，她笑稱託父親鴻福才可出海影靚相，「爸爸慶祝70歲大壽，我特別邀請親友一齊遊船河，玩得好開心。之前因為疫情，工作又忙，我和父母6年沒見面，所以他們今次在香港留幾個月相聚，我出現幸福肥，肥了六七磅」。她稱父母好開通，從沒在生育方面施壓，最希望她開心。

馬國明最近要分身為劇集宣傳和拍新劇《NEWS新聞女王》，雖然欠缺休息捱到瘦，但容光滿面，他甜笑稱回家有靚湯滋潤，讚未婚妻湯洛雯細心，「估唔到佢煲湯好叻，仲識煲藥材湯」。笑問湯洛雯是否幫他進補，準備生育計劃？他笑說：「無所謂，隨緣啦，有亦開心。不過我家人沒有催我，因為家姐有小朋友，父母已抱孫。」

莊鍶敏不建議粉絲課金投票

莊鍶敏入圍百大美女候選名單，首次獲提名的她，收到粉絲通知時，感到很開心，但獲悉當選要課金投票，她說：「我不會課金，亦不勉強粉絲投票，隨緣啦，建議用錢做慈善，支持我的影視作品、帶貨更實際，下月會體驗第一次去泰國做帶貨。」

記者：鍾一虹