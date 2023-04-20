張國榮陳百強同期出道 曾受力捧 區瑞強自知之明 棄做super star

【明報專訊】電視熒幕播出「嘟一嘟，樂悠悠，通處走，快樂透」，提醒「老友記」登記樂悠卡的宣傳歌，十分洗腦，對邊彈結他邊唱歌的區瑞強（Albert Au）相信也不陌生，他也領了樂悠卡。67歲區瑞強當年有「民歌王子」之稱，至今無人取代，他跟張國榮與陳百強同期出道，1979年區瑞強推出唱片《陌上歸人》，售出30萬張成當年香港唱片暢銷榜年度銷量總冠軍。一支結他走天涯的區瑞強曾是電影與無綫劇男主角，但鍾情電台工作，數十年沒間斷。看着樂壇潮流不停轉變，他堅持以「選擇權」為首要，笑稱：「我個人強項就是有自知之明。」

區瑞強的形象與身形數十年不變，透露過去20年維持體重在140多磅、褲頭30至31吋，年輕時較瘦，腰圍27至28吋；現在工作，不時被化妝師讚他皮膚保養好。

伸展運動保體態

區瑞強分享養生之道，擁逾30年打高爾夫球經驗，「運動好重要，我唔鍾意跑步或操肌，每星期打兩次高爾夫球，每次4個半小時。習慣起牀時看電視新聞，在牀上做伸展運動，然後潄口時做深蹲，大約50下。唔好睇小這些懶人運動，積少成多，人的衰老由腳開始，老人家容易跌倒，因為雙腳冇力，下盤穩陣很重要。我打高爾夫球是全身運動，雙腳是支架，一定要穩陣，否則揮桿也不穩定」。

區瑞強自言年輕時運動細胞強，所有運動也玩，但覺得高爾夫球最有趣，是體能、技巧與腦力的挑戰。他喜歡到世界各地的高球場打波，「我敢講揮每一杆都唔會100%重複，因為不同環境、氣溫、風速變化與草的質地，對球手很大挑戰」。他鼓勵溫室中長大的小朋友打高爾夫球，「將個波打入森林，要找方法將波打番出嚟，喊都冇用，過程中學懂承擔，自己解決問題」。

無比較無傷害

區瑞強曾是歌、影、視、播四棲藝人，他跟一般藝人發展路向不同，清楚自己適合那一套，不會跟別人比較。1980年代，他首次拍電影當男主角，處女作是徐克執導的《第一類型危險》，後來無綫跟麗的「打仗」，開拍青春劇，他跟蔡楓華主演劇集《愛情安歌》。

區瑞強說：「我跟張國榮與陳百強同期出道，我不及他們靚仔，但我有的他們亦都冇，大家際遇唔同。電影電視我肯去試，當年徐克敢搵我做男主角，故我也答應，但自己知道電影與電視不適合我。我不喜歡簽經理人，因為我要有選擇權。藝人簽經理人安排發展，目標向super star方向進發，但我會不開心。朋友提醒我，有選擇權也代表要犧牲很多機會，但我的強項是有自知之明。我目標就是音樂，喜歡電台的咪前工作，我入港台的年代，很多人是由DJ逐步向上，成為公務員管理層，但我不喜歡做高層，40多年來，至今港台每星期有6日可以聽到我的節目。坦白講，電台的金錢回報可以說是沒有的。不過我瓣數多可以掙錢，我不做電視、拍電影，因為不喜歡『等』，難想像開工有三分之一時間是『等』。」

區瑞強的「不喜歡」系列還有「攞獎」，「好多人覺得攞獎是增名望，但獎對我而言，what for？我感欣慰是這些年來，贏得不同階層對我的尊重，已經足夠」。

自我增值創機遇

區瑞強雖然沒有跟隊走大方向，但由踏入社會工作開始，就為自己製造選擇權。提到中學曾就讀格致書院，他笑說：「知唔知呢間學校最出名係咩？好打得呀！環境龍蛇混雜，放學有警車停泊校門外接放學的，我沒有學壞，總算體驗過什麼是壞學校。」

區瑞強初中便跟結他結緣，參加很多比賽又表演，曾受聘於一間高級扒房做駐場歌手，眼界大開，聽別人講流利英語，多唱英文歌的他自知不足去學英文。加入港台後，在拍電影與電視的黃金時間，他考入浸會讀書，傳理系畢業；區瑞強所做的種種，就是自製好條件，然後可以選擇，這也是他給兩子的教導。

聽民歌陶冶性情

「民歌王子」區瑞強覺得民歌是長青的，「大部分民歌內容是宣揚愛、簡樸田園生活，傳達正面訊息，有治癒能力，我相信受民歌薰陶的人不容易學壞」。問他對現在的流行音樂意見？區瑞強稱是兩碼子的事，不應比較，音樂應多元化，他有留意時下的流行曲，不會輕視現在年輕人喜歡的音樂，但希望透過電台節目，盼不同年齡層的聽眾欣賞他揀的好歌。

4月28日在香港大會堂音樂廳舉行《區瑞強私房演唱會2023》，區瑞強形容這場地是folk地，也是他的福地，由初中代表學校首踏足這個舞台表演，後來參加很多大型比賽也是在這場地，今次與陪伴他在音樂旅途上成長的聽衆、樂迷來一場「私房演唱會」，別具意義。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳