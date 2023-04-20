亮相MBC節目崩潰爆喊 葉萱稱公開邪教事件後難揾工

【明報專訊】方力申女友葉萱（Maple）是韓國攝理教教主鄭明析性侵案的其中一名受害者，她透過Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭開鄭的真面目。早前親赴韓國出庭指證鄭明析。Maple前晚亮相韓國MBC電視台時事節目《PD手冊》，記錄她在父親陪同下在韓國準備出庭作供的經過。

Maple受訪時用韓語表示，母親看了《以》片約十分之一，已哭着說看不下去，父親看完則對她說對不起，稱不知道她原來這麼辛苦。Maple表示《以》片公開後，香港出現不少相關報道，雖然收到許多人鼓勵，但找工作變得困難，原本說好聘請她，看了新聞及節目後說不能聘請，但她不後悔以真面目受訪，「如果我不公開（真面目），他們又會質疑我說謊，說是用錢請人來拍攝，會繼續有受害人出現，我想在死之前控告那個人，將真相公諸於世」。

節目中提到Maple與律師為上庭作供做準備，得悉自己可能被問及許多難堪問題時，一度崩潰爆喊，葉父即上前安慰。葉父受訪時表示感到很痛苦，但很尊敬女兒，即使她要忍受極大痛苦，仍有勇氣站出來。

Maple在節目談到攝理教「二把手」鄭祖恩的惡行，Maple指鄭祖恩曾安排她留下來陪伴鄭明析，她被性侵後曾向鄭祖恩傾訴，對方卻說因為她得寵。Maple表示曾很疼惜她的女信徒受查時說謊，她深感被背叛。