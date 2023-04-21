MIRROR邱傲然做導演上癮 杜琪峯籲年輕影人要對得住觀眾

【明報專訊】「鮮浪潮」主席杜琪峯、MIRROR成員邱傲然（Tiger）昨日出席「第17屆鮮浪潮國際短片節」記者會，吸引半百「小虎隊」（Tiger粉絲暱稱）到場支持，為偶像吶喊助威。杜琪峯表示3年沒拍電影，近日為同事補戲，見到好多新面孔，年輕一代有想像不到的活力，似是新時代出現。他開心現在香港觀眾支持港產片，籲年輕影人拍電影要對得住觀眾。Tiger首次執導短片《是日精選》，自爆拍上癮，會向公司爭取再嘗試拍戲。

記者：柯美

杜琪峯表示已3年沒拍電影，最近幫公司同事補戲，發覺工作人員很陌生，「未見過他們，不知是否自己老了，又或者跟電影圈有小小距離，但看到年輕一代有想像不到的活力，見到很多新面孔，好似新時代出現」。他呼籲年輕影人拍電影要對得住觀眾，「最近一年，港產片票房非常亮麗，不知點解，但知道香港觀眾很支持港產片，所以新一代要記住，你們的老闆不是投資者，而是觀眾」。他表示邀請Tiger執導開幕短片《是日精選》，不是因對方出名，或是與MIRROR有關，只希望「鮮浪潮」發展有不同元素，未來都會邀請不同演藝界別的合適人選拍攝短片，令各界別有更多交流和認識。

Tiger首執導短片自評70分

今次是Tiger首次執導短片，之前曾執導MIRROR歌曲MV，他表示兩者截然不同。問到短片想帶出什麼信息？他說：「不敢講到那麼偉大，拍這短片是自私的，將自己喜歡及感覺放進去，所以放了我喜歡的Lokman（楊樂文）。我不參演，因想專心執導。」他指拍攝過程驚險，時間又緊迫，要在4天內拍完，事前要做很多工夫，拍攝時要控制人和事，自評作品70分，「若有多些時間，會拍得更好」。如何驚險？他大賣關子，叫觀眾入場欣賞。

想搵MIRROR隊友演正義角色

Tiger表示拍完這短片後上癮，對幕後工作產生濃厚興趣。會否挑戰拍長片？他表示有機會當然想試，執導演筒好玩又開心，會向公司爭取。想拍什麼片種？他說：「尋覓中，花姐（黃慧君）都叫我準備寫劇本，他朝機會來臨，就可以即刻開工。（會否搵MIRROR其他成員演出？）我們現在都合演《12怪盜》。如果有機會，會拍他們鋤強扶弱，演正義角色。（不趁機糟質他們？）不需要，他們為演出會奮不顧身。」Tiger透露之前有跟杜琪峯吃飯，有傾偈但不敢請教對方，「驚問題太低層次激嬲佢，我有睇佢嘅作品，最喜歡《鎗火》。（睇戲偷師？）唔係想學就學到」。

已故導演楚原成「焦點影人」

另外，劉國昌23年前執導的電影《無人駕駛》成今屆短片節開幕電影，鮮浪潮副主席舒琪表示該片當年不賣座，幾乎是最受忽略的一部電影，描寫青少年的手法和風格非常大膽，很有震撼力，能給新生代電影工作者很大啟發。至於今屆「焦點影人」為已故導演楚原，曾獲電影金像獎專業精神獎及終身成就獎。楚原一生作品逾120部，是香港電影界唯一跨越粵語片的新舊年代、國語片壟斷時期及港產片黃金年代，並不斷帶動潮流，締造系列作品，更是最早接受歐洲藝術電影「洗禮」的香港導演。