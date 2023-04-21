AK做孝順仔 手表珠寶贈父母 陳昊森讚譚旻萱靚女盼合作

【明報專訊】電影《刻在你心底的名字》台灣男星陳昊森，昨日聯同MIRROR副隊長江生（AK）出席品牌旗艦店開幕活動。AK透露之前與品牌合作，獲贈價值6位數字的腕表，他見爸爸喜歡便轉贈。母親節將至，他會選購珠寶禮物送給媽咪，他表示在經濟條件許可下，想請家人去旅行或食一餐好，不過，父母最開心是他多點陪伴，因他去年搬離老家，媽咪為方便照顧，跟他一起住，令父母變成「分居」。AK正拍新片《12怪盜》，角色擁有與寵物溝通技能，他獲安排跟動物傳心師上堂，稱學習後能跟家中愛犬溝通。

AK多謝周啓生指點

提到周啓生評論樂壇新一代歌手「未足月」便出道，又點名批評MIRROR表演跳舞未夠整齊。AK說：「多謝前輩指點，他說得對，我們參加《全民造星》出身，大多是舞蹈員或其他職業，不是『紅褲子』出身。因大家跳開的舞蹈種類不同，表演時有些分別，導致跳得不太齊整。MIRROR好多方面都未成氣候，要在唱功和演戲方面多些增值，早前我趁空檔學唱歌跳舞，盼日後用於演出。 」

周啓生還評價姜濤翻唱張國榮名曲《追》，指零感覺兼沒有張國榮味道。AK認為原唱版本絕對沒有人能超越，不能相比；但相信姜濤有投入個人特色去唱，每個人感受不同，很多事仍有待進步，再次多謝周啓生的善意提醒。

品牌形象大使陳昊森首次來港，趁機四處遊覽，他覺得香港生活節奏快，香港人好親切。談到曾與台星鄭雲燦傳緋聞，他稱只是朋友關係，合作完已少聯絡。他表示欣賞有自信和具個性的女生，又透露想來港發展，活動上見到AK與譚旻萱，後者很高又靚女，都想合作。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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