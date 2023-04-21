葉蒨文提議《開心速遞》加三角戀 古佩玲主動放棄爭吳偉豪

【明報專訊】古佩玲、葉蒨文及李芷晴等昨日出席環保活動，為無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》宣傳。影合照時，古佩玲與葉蒨文獲無綫高層曾勵珍（珍姐）欽點出來拍照，看來甚得珍姐器重。古佩玲表示珍姐不是特別疼惜她們，每個《開心速遞》的演員都很惜。葉蒨文讚珍姐策劃能力強，當刻見場面有點混亂，便親自安排。

葉蒨文在《開心速遞》與吳偉豪有感情線，後者暫離劇組拍其他劇，她亦很久沒為《開心速遞》開工，「我不是說他拖累我，他忙是好事，希望隨後角色感情再有新發展」。她與古佩玲希望編劇繼續寫補習社的戲分，一班後生仔非常合拍。問古佩玲可想劇組安排男生給她發展感情線？她攬住葉蒨文說想發展靚女線，後者提議加三角戀，一起喜歡吳偉豪，古佩玲笑說：「不好了，朱凌凌（吳偉豪飾）是你的。」

李芷晴不接受行內衣騷

穿低胸裙的李芷晴玩遊戲時非常投入，差點走光，她說：「這條裙穿過幾次，應該安全，無想過玩遊戲咁激動。」會否趁年輕多展露美好身段？她稱不介意，自爆現時比前胖了一點，夏天將至要開始減肥。可接受行泳裝騷？她說：「視乎性感程度，之前選美都穿過比堅尼。（內衣騷能否接受？）未必接受到，要加條裙或薄紗。我覺得健康、靚便可以，最緊要給人感覺不低俗。」

記者：陳釗