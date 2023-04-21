扶老攜幼回港吸金 首談被批「雙面人」 鍾嘉欣不多解釋：識我的會明白

【明報專訊】鍾嘉欣2015年與任職脊醫的Jeremy結婚，先後誕下兩女一子，留在溫哥華專心照顧家庭的她，間中回港工作掙奶粉錢。鍾嘉欣近日帶同子女及父母回港拍廣告，相隔1年半公開亮相，心情緊張又興奮。孻女出世後，鍾嘉欣堅決封肚，表示3個夠晒數，並說年紀大照顧小朋友要好多體力，若再拍劇不能離家太久。提到之前有網民稱在加國巧遇她要求合照被拒兼黑面，批她是「雙面人」，鍾嘉欣認為沉默是最好的回應，認識她的人都會明白，做好自己就夠。

記者：林蘊兒

鍾嘉欣向來親力親為照顧3子女，透露現在湊小朋友忙過拍劇。已為人母的她樣貌和身形保養得宜，獲邀擔任美容儀器品牌代言人，前日於影樓拍廣告。鍾嘉欣相隔近1年半回港露面，甫見傳媒表現緊張又興奮，表示此行逗留3星期，偕3子女及父母，扶老攜幼同行，是一大考驗。

子女機上享受「電視放題」

鍾嘉欣大讚女兒Kelly和兒子Jared乘飛機來港時表現乖巧，因為可自由在機上看電視，「小朋友在家每日只批准看20分鐘電視，航程10多小時，他們可以任睇，所以對搭飛機很嚮往，一早自己執行李，又識在機上點餐，非常獨立和乖巧，孻女都ok。今次回來，特登安排了老師讓小朋友學廣東話，平日在家他們不肯學，得我一個講」。

本月9日跟一家人慶祝39歲生日的鍾嘉欣，以肯定口脗宣布封肚，拒絕再生小朋友，「3個夠晒數，擔心年紀漸大，要花很多體力照顧小朋友，為他們未來着想，所以我跟老公很注重身體健康、飲食均衡和常運動，非常惜身」。她透露父母回港辦理私人事務外，趁機探朋友，其母跟楊茜堯媽媽早已認識，日前敘舊，大爆二人母親談起往事感動落淚，鍾嘉欣希望稍後有機會相約胡杏兒和李亞男見面。

重提去年有網民在加國巧遇她，被要求合照，她黑面兼拒絕，鍾嘉欣說：「沉默是最好的回應。識我、疼我、了解我的人就明白，不需要解釋太多。不清楚當時報道是怎樣，但當時我懷孕又是疫情，每個人狀態都不同，別人要怎樣想不能控制，自己開心就得。其實人生有好多是是非非，總有人喜歡或不喜歡你，做好自己就夠。」

無綫斟拍《星空下的仁醫2》

有傳無綫開拍《星空下的仁醫2》，鍾嘉欣承認曾有斟洽，但未有決定。自由身的她說：「聽聞好似換了人，上次拍劇，要與小朋友分開5個月，我覺得很心痛。若再拍劇，不能離家太久，最好在暑假，等子女不用上學，放假時比較好。現在持開放態度，如果時間合適，又感動到我，幫任何電視台拍劇都可以，自己沒有太多要求條件，順其自然。」

鍾嘉欣自言有工作，才覺得個人有動力，能提升自信；今次回港，丈夫沒有微言，她打算這段期間努力運動，盼操出6嚿腹肌。