林家謙金像獎演出被狠批 Serrini爆粗為拍檔平反

Serrini（左）稱會在每個批評林家謙的帖文，留言貼出她新歌MV連結。（網上圖片）

【明報專訊】林家謙與Serrini（梁嘉茵）日前為《第41屆香港電影金像獎》頒獎典禮擔任開場表演嘉賓，兩人以歌舞劇形式演繹《跟佢做個Friend》、《活色生香》、《浪子心聲》等多首香港經典電影歌曲。林家謙又跳又唱，非常落力。不過事後YouTuber啤梨在網上頻道狠批林家謙，「Serrini係ok嘅，林家謙我真係唔知點形容，咩事啊？」彈他的演出是電視史上除William Hung外最差，引起網民熱議，有認同林家謙表現欠佳，應專注做幕後；有撐林家謙歌聲有個人風格及水準。

有讚義氣 有彈小器

跟林家謙一同表演的Serrini看不過眼好友被踩，在社交網發文反擊，爆粗幫林家謙平反，「我個名去咗邊呀？鬧埋我呀！」Serrini透露當晚現場收音與出街聲差很多，感到非常無奈，並稱只有她才可話林家謙唱歌難聽，「只有我可以大大聲兩隻手臂（壯），大大力卡實shake佢shoulders話佢唱歌難聽『你收聲呀！』」

Serrini聲言會在批評林家謙的帖文留下其新歌MV連結，「見一個post一次」。不少粉絲留言力撐Serrini與林家謙，又讚Serrini有義氣，兩人的表演很用心和好看；但亦有人認為她不接受批評很小器。至於林家謙回覆傳媒表示沒有什麼想回應。

娛樂組