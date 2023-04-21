自嘲起錯歌名 農夫澄清從沒放棄廣東歌

【明報專訊】陸永（陸永權）與C君（鄭詩君）的組合農夫去年11月開始在內地展開《農夫20周年有D新歌巡迴演唱會》，走訪11個城市，完成21場演出，總入場人數逾3萬，創下農夫出道以來最多巡演場次紀錄。二人日前在廣州番禺演出最後一站，歌迷當日上午10時開始在場館外排隊等入場，吸引逾千觀衆欣賞，C君在台上笑說後排觀衆可能看不到他，只能看到陸永。

農夫提到巡演有大半歌曲屬新專輯，他們曾一度困惑，是否應該為樂迷解讀每首新歌，最後覺得非常有必要。談到其中一首普通話歌《廣東歌係我個ex》以反諷及擬人手法寫，希望大家多聽廣東歌，不要把它當舊情人。早前演出片段在網上曝光，很多人看到歌名評論「農夫放棄廣東歌市場，轉做普通話歌」，令他們好無奈，「新專輯10首歌有9首是廣東歌，只有一首普通話歌，竟然也被說是放棄廣東歌市場。下次寫歌名應該直白一點，直接叫《這是一首用普通話唱的廣東歌用了黑色幽默的手法去叫大家支持廣東歌的歌》，這樣大家就會明白」。

演出尾聲，農夫說只要在當晚消夜時見到歌迷，就請對方飲酒。結果演出後，有數十名歌迷追隨他們至消夜的餐廳，農夫親自送上啤酒給粉絲，還合照留念。巡演結束，農夫推出籌備多時的全新專輯《農夫散文集》。

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