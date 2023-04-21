Blackpink唱別占士高登清談節目

【明報專訊】名嘴占士高登（James Corden）主持清談節目《The Late Late Show》本月27日落幕，男團One Direction前成員哈利史泰敖（Harry Styles）與《左兩爸右兩爸》男星韋費路（Will Ferrell）將擔任最後一集嘉賓，至於上周到美國Coachella音樂節表演的韓國女團Blackpink，剛於前晚播出的一集亮相，在熱門環節Carpool Karaoke跟占士同歡唱，氣氛熱鬧。

占士與Blackpink一邊在洛杉磯「遊車河」，一邊合唱《Pink Venom》、《DDU DU DDU DU》及《How You Like That》等代表作，她們又翻唱了經典女團TLC的《No Scrubs》及Spice Girls的《Wannabe》，占士一時興奮忘形，突然對着鏡頭「舉中指」，嚇得成員Lisa大叫「不！不！」Blackpink重提出道前受訓經歷，包括每日上午11時開始，有時待凌晨2時才結束，其間需訓練唱歌、跳舞及語言，當年16歲離開澳洲老家到韓國受訓的Rose表示：「周末亦不例外，平均每兩星期才有一日假期。」又憶述好友對她離鄉別井感不可思議，「將來你們便知道我有多厲害」。