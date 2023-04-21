【開箱】《群》 科學精神與冒險求真

【明報專訊】踏入2023年，日本「萬人迷」木村拓哉主演的電影及劇集接連推出，電影《The Legend & Butterfly》1月底率先在日本登場，本月10日新劇《風間公親－教場0－》首播之外，他還拍了一部歐洲製作的迷你劇《群》（The Swarm），上月17日起在Now Studio播放，全劇8集，下周五將播出最後一集大結局。木村出現在《群》的海報，但看了6集，發現其戲分甚少，若是木村粉絲，可能會失望。

世界各地海洋出現異常現象

《群》講述世界各地陸續傳出海洋異象：鯨魚摧毁船隻、深海螃蟹湧現沙灘、蚌類阻擋貨櫃船、未知的冰蟲破壞大陸坡並引發海嘯、致命病原體擴散到飲用水。世界各地，人類逐漸陷入危險境地，而且情况不斷惡化；一群科學家相信引發這些事件的東西沒那麼簡單，認為是一種能操控海洋的智能生物，讓人類滅絕。不過沒有人相信這群科學家的研究成果，他們被迫在北極海追蹤這種智能生物，大家都知道這項任務可能會讓他們喪命。此劇改編自德國作家Frank Schatzing的同名小說，《權力遊戲》法蘭杜格（Frank Doelger）監製，據報製作費高達4000萬歐元（約3.4億港元），是德國歷來成本最高的英語劇集，今年2月在第73屆柏林影展世界首映，放映了頭3集。

此劇主要分4條線：Charlie主修海洋生物學，不能跟其他博士班同學一起，指導教授Lehmann派她獨自到蘇格蘭對出的設德蘭群島觀察生態及蒐集數據；她發現本應在深海底的可燃冰（甲烷水合物）大量浮上水面。身在加拿大的Leon研究座頭鯨等海洋生物，發現牠們的行走路線轉移，有殺人鯨攻擊漁船後陳屍海灘，更有鯨魚襲擊觀光船，造成多人死傷。瑞典科學家Johanson發現冰蟲以極快速度侵蝕海牀；另一方面，在法國海邊餐廳有廚師處理龍蝦時感染致命病毒，口吐黑色物質及抽搐後身亡，分子生物學專家Cecile從龍蝦、湧現沙灘的螃蟹身上發現從未見過的病原體。4名專家本互不認識，均對所見現象感到異常。Cecile率先警告當局應停止海上捕魚，甚至認為飲用水可能已受污染，影響人類安全。她害怕得要子女立即離開住所，帶同樽裝水會合身在內陸的父親。其餘3人也在不同海洋災難中失去摯愛並有所發現；Leon目睹巨鯨襲擊觀光船，看着女友為救他人而遭吞噬，接二連三的意外，他相信不可能是單一事件改變鯨魚習慣。Johanson與Tina因為利用學術成果的舊恨，讓剛復燃的舊情奄奄一息，一場海嘯讓兩人陰陽永隔。Charlie最要好的同學Jess，出海研究遇上沉船罹難，Johanson與Charlie不約而同發現海嘯與沉船，均由不明海洋生物引發。4人開始互相注意對方的研究，並聚首一堂。

木村角色為亞洲觀衆而設

木村拓哉劇中不是飾演科學家，而是靠航運致富的大企業家三船愛斗，十分關注環保議題。他在第3集才出鏡，之後到第6集，每集只有一兩場戲，而且全部身處東京辦公室，跟助手佐藤等人透過視像通話，聽他們匯報各專家的最新發現。如果製作特輯跟劇情內容相若，三船愛斗應該資助Johanson為首的科學家，遠赴北極海追蹤「興風作浪」的海洋智慧生物，並且會隨船出發。其實幾名專家才是《群》主角，估計為了迎合亞洲市場，才會在某些海報加上木村身影。

劇中Charlie的指導教授Lehmann，最後拒絕參與Johanson等專家的研究，亦不認同他們的成果，然而她聲譽最隆，當Johanson等人向國際組織陳述海洋的危急狀况並求援，因Lehmann缺席，最終不得要領。也許有觀衆會覺得Lehmann這角色很無情，但當沉船犧牲了幾名博士生，她十分難過，也自覺有部分責任。事實上Lehmann最終沒加入Johanson等人對海洋不明生物的探究，並非完全不認同，而是她堅守科學精神，凡事看數字與驗證，拒絕直覺等虛無理由，也不願押上名聲去冒險得出可能是錯誤的結論。然而若不冒險，若凡事講求穩妥數據才行事，又怎能驗證奇怪現象跟不明海洋生物是否有關？