霓虹招牌等同香港影業 導演曾憲寧：曾經好光芒

【明報專訊】曾憲寧執導首部長片《燈火闌珊》，以曾為香港帶來「東方之珠」美譽的霓虹燈作故事背景，希望透過電影，將這個正在消失的行業及手藝記錄下來及致敬，她慨嘆：「我和攝影師走遍全港『掃街』，將霓虹燈逐一拍下來，由蒐集資料到完成拍攝歷時4年，霓虹燈消失得很快，已八八九九，所剩無幾！」她感謝張艾嘉、任達華不收片酬仗義幫忙，張艾嘉更在拍攝及後期剪接給予寶貴意見，電影才得以順利完成。

記者：柯美

曾憲寧表示香港的霓虹燈在外國也享負盛名，蒐集資料過程中，見到很多外國媒體及電視台拉隊來港拍攝消失中的霓虹燈，比香港媒體更早關注，「我們習慣了在香港生活，不覺得有此突變，我和朋友說起，他們都話『係咩』。大家現在只顧玩手機，根本沒抬頭望，若沒有人提醒，霓虹燈消失晒都不知。所以我透過《燈火闌珊》將信息傳開去，提醒大家抬頭看看我們失去些什麼的同時，也喚醒大家關注，讓這門藝術得以傳承，或以另一種形式存在，其實有些霓虹燈師傅已將它變成藝術品，霓虹燈根本就是一件藝術品」。

《燈火闌珊》500萬製作費學識取捨

《燈火闌珊》是曾憲寧首部劇情片，製作費只得500萬元，她唯有學識取捨，「拍攝時間緊迫，場面較重要就用簡單的拍法，原本想拍醫院和電車景，但原來好貴，不划算，便打消念頭，都有點遺憾」。她多謝張艾嘉和任達華等演員的付出，幫助電影順利完成。張艾嘉在劇本和角色上都給了很多意見，任達華為參與4日拍攝，特意返港隔離檢疫兩星期，而且他很喜歡霓虹燈，很支持香港電影，二話不說就答應。曾憲寧說：「我覺得自己好幸運，他們都是仗義幫忙，希望保留香港文化，而且一兩take已達到要求，也令大家對這部電影關注多了，他們的心意，令人感覺很溫暖。」

憑直覺判斷 大刀闊斧刪剪

曾憲寧自覺貪心，什麼都想講，故《燈火闌珊》原本長達3小時，監製與張艾嘉一直叫她刪減，但她不捨得，「直至有次我以觀眾角度去睇，憑直覺判斷，就大刀闊斧刪剪，才得出現在上映這個版本」。

問到霓虹燈敵不過歲月巨輪，是否可惜？她說：「不一定歷時很長就要保留，世界就是這麼大，盛載不到那麼多東西，但霓虹燈本身是藝術，有美感，是值得保留的，我不想大家睇完部戲會傷春悲秋，像戲中美香（張艾嘉飾）和Leo（周漢寧飾）保留部分精神已足夠，希望大家有積極的想法。」

用新形式傳承下去最重要

曾憲寧表示霓虹燈代表香港風光一面，當時經濟起飛衍生出那麼多霓虹招牌，其實跟香港電影行業一樣，曾經好光芒，「早幾年經常有人講『香港電影已死』，我覺得是歷史流變，如過往有些繁盛城市逐步走向沒落；我相信佛家講法，物有成住壞空，人有生老病死，是世界不變的真理，但我又覺得在眾多流變中，某些東西雖然消失了，但價值、美學及珍貴的技藝，是否真的消失呢？不是的，電影變成網上觀看，菲林變成數碼，一些無形的價值，我們用新形式和方法傳承下去，這才是最重要。時常講電影已死很奇怪，未死就要繼續生活和創作，其實每個年代都面對很多困難，不如想想如何活下去。」