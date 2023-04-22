張敬軒眼濕濕爆父險亡 經歷新冠後遺 廣州雙親答允遷港居住

張敬軒前晚開直播，談及新歌《隱形遊樂場》，到尾聲表示父母遊英期間染疫，首度披露爸爸回到廣州後疑出現後遺症，一度昏迷險亡，說時雙眼通紅（上圖），稱經此一役，終可說服雙親來港居住，由他照顧。（視頻截圖）

【明報專訊】張敬軒早前到英國倫敦舉行演唱會，帶父母同行，是42年來首度一家人旅行；其間父母感染新冠病毒，幸上機回港前檢測結果變回「一條線」，令他放心。沒料到張父出現後遺症，張敬軒前晚在社交網開直播宣傳新歌《隱形遊樂場》，一度眼濕濕透露爸爸返廣州後突然在家昏迷險喪命。經過今次事件，父母終答應來港居住，讓他照顧。

娛樂組

近日推出新歌《隱形遊樂場》的張敬軒（軒仔），很久沒開直播，前晚吸引逾萬人同時在線收看。《隱形遊樂場》由軒仔作曲，表示想寫一首自己喜歡的歌曲，「趕潮流的事不難做，但要做一些東西或者一首可以感動到自己的歌，覺得會比較忠於自己」。軒仔又感謝製作團隊的付出。

遊英染疫 返穗現後遺症

軒仔在直播尾聲透露，上月與雙親在英國倫敦旅遊期間，父母感染新冠病毒。他說父母上機前檢測的結果，雖變回「一條線」，但父親年紀大，出現後遺症；他稱原本沒有打算講出來，但夜深人靜時比較感性。軒仔雙眼通紅表示，早前致電身在廣州的母親，得知爸爸有天在家中昏迷，「阿媽問我做緊咩，𠵱家講唔講得嘢。她話𠵱家過咗先話我知，『你老竇噚日差啲無咗喇』。原來爸爸在前一日因為Covid一些後遺症，在屋企突然昏迷，嚇親我阿媽。好彩爸爸當晚就醒番，穩定番」。

媽媽抬不起逾160磅父親

軒仔表示從英國回港後，有些人指他不孝順，42歲才首次和父母旅行。他解釋爸爸退休前是公務員，工作很忙；媽媽1989年離開公務員行列，開始從商，因此父親有空時，輪到母親忙事業。軒仔稱父母退休後養狗，家中沒請外傭，父親亦不喜歡與外人一同生活，因此兩老一直互相照顧。他表示爸爸出事當晚，媽媽一個人抬不起160多磅重的丈夫，要請樓下的保安員幫忙。

10年前已勸父母來港生活

發生此事後，軒仔稱解決了近5年來最大問題，父母終於肯搬來香港居住。他說10年前已勸父母遷居香港一同生活，但爸爸堅決反對。

軒仔透露其父曾表示，因在廣州是退休幹部，有公費醫療，因此不想佔用別人的社會資源。爸爸這句話，令軒仔覺得對方很有公民責任感，但他認為照顧父母是人生這階段最重要。軒仔表示現在開始安排父母在香港生活，讓他照顧，起碼每星期可見面食飯。