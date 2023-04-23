感謝周啟生批評唱功 姜濤︰粉絲對立無損Anson Lo兄弟情

【明報專訊】姜濤近日登微博熱搜，被網民質疑有人大灑金錢買熱搜，昨日姜濤出席活動時表示不了解，並借用前輩所說：「掌聲也好，噓聲也好，總好過無聲。」對於周啟生指他翻唱張國榮金曲《追》無感情，姜濤沒生氣，反感謝前輩批評，歡迎任何人的批評及意見，會消化後再改正。早前姜濤與隊友盧瀚霆（Anson Lo）在西九演出，姜糖（粉絲暱稱）在Anson Lo唱歌時拉隊離場，姜濤指類似事件常有發生，但無損兄弟感情。

姜濤昨日以慈善大使身分到跑馬地為「兒童愛心馬拉松2023」主持起步禮。姜濤甫出場，全場參賽者歡呼，場面墟冚。姜濤表示獲邀出席活動開心又榮幸，主辦機構一直幫助有需要的家庭，陪伴是非常重要。又稱一向喜歡小朋友，讀書時曾兼職體育助教。在起步禮前，姜濤與商台DJ森美、小儀及余德丞等一起熱身，見到姜濤動作有點生硬，做完拗腰動作更用手按摩腰部，其後他叮囑參賽者要注意安全，不要推撞。姜濤受訪期間，現場姜糖齊唱生日歌。

回港現疲態 做熱身生硬

剛從台灣返港的姜濤表示此行為了拍攝新歌《Dummy》MV，由台灣導演執導，拍了一天，事前花了兩天排舞，之前又去了新加坡出席品牌活動。見他有點疲態，問是否太累，做熱身時有點生硬？他承認有點累，因去到台灣才練舞，時間緊迫，「沒想過今日有那麼多人，嚇親但開心」。

服裝品牌面世 感激古巨基夫婦

姜濤的服裝品牌TO ZERO昨日面世，他希望大家了解品牌背後想表達的理念，「我對服裝的了解不多，但事前做了很多資料蒐集，亦有參與創作和給予意見。（隊友Anson Lo也推出自家服裝品牌，有否交流？）有，他給了很多意見，多謝他，亦要感激古巨基夫婦幫忙，擔任顧問，並傳授很多經驗給我，好感激」。

提到早前與Anson Lo在西九音樂節同台演出，一眾姜糖在Anson Lo唱歌時拉隊離場一事，姜濤說︰「我知道。（有否就粉絲對立問題跟Anson Lo傾過？）出道至今一直有類似問題發生，但音樂無分國界，希望大家支持任何國界和類型的歌手。我和Anson Lo私下都有傾過，無損我們的感情，這是我開心的原因，MIRROR 12子亦不會受任何新聞影響感情，我們是好朋友、好兄弟。」

登微博熱搜 「有人留意是好事」

姜濤近日登內地微博熱搜，唱好帖文更在3小時內由300萬增至逾4000萬，被網民質疑是有人大灑金錢買熱搜？姜濤稱知道此事，但對熱搜了解不多，「無論點，多人認識都是好事，無論指教、批評和欣賞，我都開心，正如有前輩所講，『掌聲也好，噓聲也好，總好過無聲』，有人留意是好事。（可相信粉絲買熱搜？）不了解情况」。

歡迎畀意見 消化後再改正

姜濤之前翻唱張國榮（哥哥）的《追》，被周啟生指唱得無感情。姜濤感謝對方批評，「周啟生在唱歌方面是一位很犀利的前輩，歡迎任何前輩和觀眾給我意見，每個人的指導我都會吸收，消化後再改正，我睇到自己需要進步的地方。（會否找周啟生學唱歌？）MIRROR各自有唱歌老師，又不知能否找到對方，有機會不會拒絕。（仍有練歌？）會在有限時間練歌，因MIRROR團體和個人都有很多工作，有時間會上堂」。見他仍略肥胖，會否擔心瘦不回？他稱不擔心，按正常方向減肥，之前在西九演出都有跳舞。要減多少磅才滿意？他說︰「不知，無留意磅數。」

記者︰柯美

攝影︰劉永銳