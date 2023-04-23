《中年好聲音》今決戰 龍婷成觀眾最愛 吳大強全家總動員打氣

【明報專訊】無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音登峯之戰》今晚舉行，最後6強參賽者包括龍婷、李佳、羅啟豪、周吉佩、吳大強及顏志恒，將接受兩個回合挑戰，爭奪冠亞季軍殊榮。昨日6名終極對戰者聯同早前被淘汰的26強參賽者齊集綵排，任節目司儀的車婉婉與許文軒即場公布投票走勢，截至昨日中午12時，由觀眾網上投選的「觀眾最愛好聲音」三甲暫由龍婷領先，李佳第2，羅啟豪第3。

6強中最年長的吳大強昨日帶病現身，患感冒個多星期仍未完全康復，他不太擔心影響比賽表現，笑言輸人不輸陣，呼籲全家總動員投票兼到場觀戰打氣，「我叫齊幾個兒子請假，要全家來撐場，除了細仔身在澳洲未能到場，吳偉豪在隔籬廠拍劇，屆時會過來支持」。

李佳在「觀眾最愛好聲音」暫排第2，稱大感意外，丈夫、兒子及家人到時會到場打氣，「我準備了一套好閃的服裝散發光芒，亦有一件露腿戰衣。以往節目是錄影，決賽是直播，所以有少許壓力」。

周吉佩豁出去為粉絲而唱

周吉佩透露心情不算緊張，抱豁出去的心態迎戰。對上一集他與太極樂隊主音雷有輝合唱，感激對方幫忙，助他獲得MVP，如打下一支強心針，他說：「覺得狀態不錯，多謝韋綺姍老師給我很大信心，太太與10多名粉絲亦會入場打氣。之前看到一些網上評論，加上評判對我的尖銳批評，的確有些打擊，感謝粉絲支持與鼓勵，我會努力比賽為他們而唱，今次最想唱快歌，直播也考驗大家的真功夫。」他指無論得獎與否，都希望跟無綫有長遠的合作，唱歌之外，對拍劇和做主持都有興趣，目標是今年內出到一首屬於自己的歌。

記者：林蘊兒