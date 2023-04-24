跟五月天達成共識 周星馳露面宣布組「六月天」

【明報專訊】周星馳（星爺）去年10月在Instagram（IG）開設社交帳戶，半年追蹤人數已過百萬。星爺不時與藝人及網民互動，日前他跟來港開演唱會的台灣樂團五月天會面，星爺分享在阿信、石頭、瑪莎、怪獸面前表演吹簫的照片，但只見星爺背面，當時他說自薦加入組「六月天」，回家等電話。

星爺開IG以來大多數以背面示人，昨日他終於貼出正面照片，跟五月天4成員合照。他留言：「經過一番斡旋，終於達成共識創立限定樂隊六月天！為期待定但不少於24小時！正埋首於首張單曲類型和可以一炮而紅的歌曲名字……」阿信成為星爺IG follow的第二人，第一個是李小龍專頁。阿信留言：「星爺本人帥到我都暈了！」星爺回應：「但只要有你在，我就不能以美貌稱霸地球。」二人互笠高帽。

星爺當「簫手」

阿信分享跟星爺合照時寫道：「星爺加入五月天，五月天正式增加『簫手』的位置於C位，在此次巡演，大家有極高可能，有耳福聽到『廣州蕭王』洗滌人心的絕世繞樑之音！民間流傳『我們都欠周星馳一張電影票』一語，如今可能還欠一張演唱會門票，想聽星爺簫聲演繹哪首曲目，請在下方留言（不限五月天的歌）。」網民紛紛點唱《燒雞翅 我鍾意食》、《Only you》，還有人想聽《少林足球勁》等。

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