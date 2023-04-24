讚姜濤應對批評態度良好 張敬軒預告搞棟篤唱𧨾港人開心

【明報專訊】張敬軒（軒仔）昨日在觀塘為《The Next 20 Hins Live in Hong Kong》Blu-ray舉行簽唱會，吸引近千粉絲和市民圍觀，迫爆5層商場。據知有近40粉絲午夜12時已到場霸位。軒仔在一片尖叫聲中登場，全場高舉應援牌，場面墟冚。軒仔除獻唱新歌《隱形遊樂場》和《俏郎君》外，還與粉絲大玩遊戲兼親密接觸。軒仔預告籌備「軒公系列」棟篤唱，希望成為首名辦篤棟唱的歌手。他為近日演出備受批評的姜濤和林家謙講好說話。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

談到玩遊戲時被粉絲餵提子、拖手和攬攬，有求必應，軒仔笑稱這日是軒公開庫和放題，之前未試過，其實內心很忐忑，因他為人很內斂，不過是開心的，因之前疫情很難與粉絲身體接觸。軒仔表示昨日會為所有粉絲簽完名才離場，同時代表這個演唱會的系列活動告一段落，之後開始為6月的演唱會準備。場次由5場加至11場，他表示心情戰戰兢兢，會加入新元素。問新元素是否騷肌？軒仔大賣關子，「有約Tyson Yoshi的教練操練，但未必有毅力和恆心操到他的身形」。

撐林家謙金像獎演出好睇

談到籌辦棟篤唱，軒仔自言很喜歡說話，平時在家也想很多爛gag，加上已做了那麼多年演唱會，想轉換一下形式。他有感香港人現在不開心，身為藝人希望帶一些娛樂節目和開心給大家，視胡楓為榜樣，向開心果方向發展。軒仔預告25日會以水著形式到遊樂場拍攝新一輯《軒公敲碗》，但拒透露以什麼水著示人。

對於周啟生批評姜濤唱功，問他會否過兩招給後輩？他說知道姜濤及MIRROR每名成員都很用心學唱歌和演戲，不斷追求進步，「我有看姜濤的回應，他的態度很好，玉不琢不成器，我都是在各種批評、考驗下成長」。至於好友林家謙在金像獎演出遭狠批，軒仔表示有看家謙當晚表演，對方向來不是主打跳唱，是怕醜仔、文青，「當日表演感覺很青澀，很切合首歌，我是很喜歡他的表演，但觀眾當然有權評定喜歡還是不喜歡」。

父親情况穩定 中醫調理身體

軒仔日前在直播中透露父親於廣州家中昏迷險喪命，他表示爸爸現時情况相當穩定，又說父親最好命是娶到個好老婆，「我媽咪的生活態度很好、很豁達。她跟我講的時候是輕輕帶過，但我知父親當晚暈倒洗手間時，她是嚇到鼻哥窿都冇肉，媽媽用盡以往睇劇和電影所學到的方法叫醒爸爸，又按他的人中」。軒仔大爆父親很不聽話，個性十足大細路，新冠病毒痊癒後不聽他和母親建議看中醫調理，身體變差，「還有他很喜歡吹笛，當變回『一線』後，他立即吹了3小時，所以我想他是吹暈了自己。但經過此役，他現在開始乖，肯吃中藥和做針灸」。

問到父母何時正式來港居住？軒仔說母親早已習慣香港生活，但父親是北方人，飲食上需要適應，他已蒐集很多北方菜式食譜，叫工人姐姐學，他笑言：「是時候叫姐姐炮製一下他（爸爸），作為姐姐退休前的告別作。（之後多抽時間陪父母？）我向來都是以他們為先，希望工作和屋企人都兼顧到，但現在我會高度戒備去照顧他們。」

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