Lionel Richie嫁女 金美倫戴雅絲觀禮 Bieber舊愛Sofia結婚嗌興奮

【明報專訊】曾跟Justin Bieber、布魯克林（Brooklyn Beckham）拍拖的24歲模特兒Sofia Richie，前日在73歲父親兼殿堂級歌手Lionel Richie、《情迷索瑪莉》女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）等見證下，在法國南部的伊甸豪海角酒店舉行婚禮，正式成為音樂人Elliot Grainge的妻子。婚前Sofia接受時尚雜誌《Vogue》訪問，坦承嫁給Elliot「好興奮，感覺就像夢境成真」。

據英國《每日郵報》報道，Sofia Richie前日在法國南部結婚，廣邀親友出席，除了星爸Lionel Richie、姊姊Nicole Richie和搖滾歌手姊夫Joel Madden之外，Joel的孖生兄弟Benji Madden亦偕妻金美倫戴雅絲及女兒到賀，加上Sofia閨密兼真人騷女星Paris Hilton夫婦等，場面星光熠熠。

星爸拖女兒行白地氈

從狗仔隊偷拍婚禮現場照片可見，穿著Chanel純白婚紗的Sofia由父親Lionel帶領下，步出禮堂大門，踏上白色地氈，架上墨鏡的新郎Elliot隨後現身，其他親友陸續步出，在陽光明媚下展開人生新一頁。婚禮結束後，時尚雜誌《Vogue》隨即透過社交媒體公開Sofia數星期前試穿婚紗的短片，原來她為這場婚禮，準備3套不同款式的Chanel婚紗，務求盡善盡美。

Sofia接受《Vogue》雜誌訪問，分享待嫁心情：「我好興奮，因為我終於可以嫁給Elliot，這樣說好像很造作，總之感覺就像夢境成真。」被問到Elliot可會喜歡她挑選的婚紗？Sofia笑言：「他應該會欣賞的，因為他一直是我的忠實支持者，無論我穿什麼，他都說漂亮。如果他在婚禮上見到我穿這套婚紗而不感動到哭，我會非常傷心的。」

Sofia最愛星二代

現年24歲的Sofia，是Lionel Richie與第2任前妻所生的女兒，從小活在鎂光燈下，當然發過明星夢，幻想跟父親一樣當流行歌手，雖然最後放棄了，仍樂得跟歌星、藝人及星二代拍拖，2016年跟Justin Bieber傳緋聞，他曾為了Sofia而跟網民罵戰，二人分手後，她搭上「萬人迷」碧咸（David Beckham）長子布魯克林，翌年改投真人騷男星Scott Disick懷抱，情路兜兜轉轉，2020年再跟韋史密夫（Will Smith）兒子積頓（Jaden Smith）復合，直至2021年終於遇上真命天子Elliot，兩人拍拖一年即宣布訂婚，並於前日完成婚禮。