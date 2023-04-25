連詩雅戴千萬鑽飾出嫁激動爆喊 陳家樂造人大計：盡力而為

【明報專訊】陳家樂與連詩雅拍拖3年，昨日拉埋天窗，在尖沙嘴某酒店舉行婚禮。一對新人未行禮先爆喊，連詩雅要補妝才能繼續行禮。家樂為逗太太一笑，自度搞笑誓辭，「雖然她講中文無人聽得明，講英文我又不識，但無論她講什麼，我都聽她講」，但誓辭未讀，已激動到無法講出口。連詩雅大讚老公為這婚禮付出很多，形容兩人一凹一凸非常合拍。

記者：柯美

攝影：陳釗

一對新人昨早上穿中式禮服完成接新娘及花車行大運儀式，中午行禮後接受傳媒訪問，陳家樂拖實穿低胸性感婚紗、佩戴近千萬元首飾的連詩雅（Shiga），兩人全程甜笑，幸福滿瀉，還咀嘴兩分鐘。陳家樂與Shiga心情激動，眼泛淚光。有指他們準備行禮已激動爆喊，新娘子要補妝才可繼續行禮？家樂說：「她喊，我沒有喊，我好開心。很多人看着我們成長，亦見證我們這段路，所以好激動。不過行完禮開心、輕鬆，之前多晚無法入睡，昨（前）晚都無瞓，衛詩雅超好，怕我不知醒，凌晨4點叫醒我。」

家樂自度搞笑誓辭多甩漏

陳家樂稱整個婚禮最難忘是宣讀誓辭，「跟律師讀一段誓辭，自己又度了一段搞笑誓辭，誓辭講『雖然她講中文無人聽得明，她講英文我又不識，但無論她講什麼，我都聽她講』，太激動，講到甩甩漏漏。（沒有愛的宣言？）講一生一世太行了，所以我才度了這段誓辭」。Shiga甜笑說：「他平時好少講肉麻說話，多數我講，今次他肉麻，我就較正經，講一齊成長同包容。」

夾時間歐洲睇球賽兼度蜜月

Shiga指家樂為婚禮付出很多，兩人一凹一凸剛剛好，家樂叫老婆不用講到他那麼偉大。提到蜜月旅行，家樂表示要度期，因Shiga之後要出外拍劇，她6月生日也未必能共度，或之後再夾時間，計劃去歐洲睇足球賽兼度蜜月。至於造人大計，會否生隊足球隊？家樂說盡力而為。Shiga覺得生就容易，教養才困難。

誤傳開門利市逾百萬

傳接新娘開門利市逾百萬？家樂稱不可能，姊妹們實收$13,140，人人都「高抬貴手」。Shiga幫口稱是開心價，有意思的，寓意一生一世。至於玩新郎環節，所有高難度由兄弟團代勞，家樂笑言兄弟就是這樣用。他們透露婚宴分兩部分，下午邀圈中人和朋友約300人，晚上則筵開20席，宴請雙方家人和親戚。Shiga手上除婚戒外，還有一枚3卡求婚鑽戒，閃爆全場，他們笑稱是「開心卡」。談到泳兒搶到花球，家樂爆原本想拋給衛詩雅，但對方知道後玩失蹤，整個儀式不見人影。

身為兄弟團的衛詩雅表示凌晨4時起牀即致電給新郎家樂，因擔心對方睡過頭，「原來他凌晨2時還未瞓，在群組猛話好緊張，所以我一起身就致電給他，但無人聽，到5點才接電話」。

陳自瑤爆Shiga想生B

擔任姊妹的陳自瑤（Yoyo）被問到接新娘時出了什麼辣招？她說：「我們要新郎和兄弟團穿美少女戰士裙載歌載舞，不過便宜了新郎，高難度動作全由兄弟頂上，大家都惜住他。」提到黃翠如未能見證Shiga出嫁？Yoyo說：「沒辦法，翠如要拍旅遊特輯，她好無奈和不開心。」會否催Shiga生B？Yoyo透露Shiga也想生B，但閨房事他們懂得處理，希望盡快收到好消息。

泳兒接花球 軒仔自薦做大妗姐

出席婚禮的泳兒表示花球迎面而來不接不成，但她未有結婚計劃，在旁的張敬軒稱好徵兆，「佢上次在社交網宣傳新歌，被誤會結婚，今次又接到花球，個天要你結婚喇。你結婚的話，我做婚禮策劃師、大妗姐，封你一封大利市。今日家樂結婚，我都是封利市。Shiga嫁入英皇，雖不同公司，但我們也會關心這個妹妹」。關智斌（Kenny）跟張敬軒一樣封大利市，他與家樂相識多年，也替對方高興，稱這晚不醉無歸。

李幸倪亦送利市給一對新人，大爆泳兒接到花球其實是她與Kenny夾好的鬼主意。問何時輪到她出嫁？她說未有任何結婚計劃。

昨日出席婚禮的圈中人除Kenny、李幸倪、泳兒及張敬軒，還有鄭融、鍾浠文、洪永城、艾妮、湯怡與老公麥秋成、周志文、周志康、方中信、楊政龍、練美娟、楊潮凱、楊偲泳、胡子彤、張國強、羅天宇、雨僑、譚凱琪、C君與太太、沈震軒與女友陳欣姸、林夏薇、溫碧霞、古巨基與太太Lorraine等。