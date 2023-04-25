《中年》賽果惹爭議 監製力證無做馬 冠軍周吉佩認爆冷 龍婷賽前失聲影響表現

亞軍李佳（前左）的外籍老公（後左）及兩子到場一齊受訪，老公讚太太表現好，是其心目中冠軍。

《中年好聲音》賽果塵埃落定，分別是亞軍李佳（左起）、冠軍周吉佩和季軍羅啟豪，有網民不滿周吉佩奪冠，批無綫有做馬之嫌。（攝影：林祖傑）

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音登峯之戰》前晚舉行，36歲周吉佩爆冷奪冠，李佳屈居亞軍；羅啟豪膺季軍。賽前大熱龍婷三甲不入，只獲「觀眾最愛好聲音」獎。冠軍周吉佩賽後受訪認同勝出是爆冷，會逐步證明他的實力。賽果惹爭議，支持周吉佩的讚好賽果，但有網民狠批無綫做馬，「TVB」、「TVB娛樂新聞」與「See Saw先」的社交平台專頁被網民洗版，有留言稱對節目失望、臨尾香、「6個人最水皮嗰個攞冠軍，做馬做到出晒面……」更有人激動話要罷睇無綫。又質疑臨場改制，有比賽項目分數沒有公開，欠透明度，監製陳俊聲就外界疑問逐一解釋。

記者：陳釗

攝影：林祖傑

周吉佩受訪承認奪冠似發夢，對於被指爆冷，他認同，「我覺得躋身6強的都好犀利，李佳係大熱門。上一場我已經諗住輸，突然鹹魚翻生，今（前）日係用輸嘅心情去玩」。有網民認為李佳才是冠軍，周吉佩認為賽果總有人滿意或不滿意，「我之前的表現連自己都覺得過唔到，網民對我有呢個諗法好合理。網民的意見，我好明白，會慢慢做番好，一步一步證明畀大家睇」。

李佳有意進軍娛樂圈

李佳屈居亞軍強調沒失望，「事前冇諗過自己一定入到三甲，雖然我係大熱門，但比賽嘅嘢冇人知」。覺得輸在哪裏？她說：「唔覺得自己輸喺邊度，周吉佩今（前）日真係唱得好好，綵排時已經對佢好有信心，覺得佢一定入三甲。」談到不少網民認為她應奪冠，李佳說︰「多謝大家支持，我冇失望，入到6強已經好開心，入到三甲係一個驚喜。」她承認有興趣入娛樂圈，惟不會放棄做歌唱老師。

同是大熱的龍婷三甲不入，她表示沒有失望，讚對手唱得好好，「李佳同周吉佩本來就唱得好好。而且我今（前）晚一直發揮得唔係咁好，攞到觀眾投票獎已經最開心」。龍婷自爆決賽前4日突然失聲，故前晚開到聲已很開心。無綫總經理曾志偉賽前睇好李佳、龍婷與顏志恆，他承認周吉佩不是其心水，相信評審也沒想過他會勝出，但比賽就是要看臨場表現。

6強早知改賽制無異議

TVB上周一（17日）公布《中年好聲音》賽制，第一回合6選3，最後回合三強爭冠軍。不過前晚變了6選2，最後改為兩強爭勝，季軍的羅啟豪沒有機會再出戰。此外，在快歌環節後，現場沒有公開各參賽者的分數，被指有做馬之嫌。監製陳俊聲回覆《明報》，對周吉佩被指爆冷勝出，他說：「我之前也沒有想過吉吉（周吉佩）勝出，我的心水是另外兩名參賽者，但有看決賽的觀眾，也會覺得吉吉勝出是無可置疑。龍婷因為病而不在狀態，是可惜的。」

提到改賽制，陳俊聲透露起初構思確實是三強爭勝，後來發覺節目時間問題，若三強再鬥節目會嚴重超時。因為預測到這問題，所以早已跟參賽者解釋會改為兩強之爭，大家也明白並接受，沒有異議，並不存在「臨場」改賽制。

分數由會計師事務所監察

至於6強快歌表演後沒有公開分數，也不是黑箱運作，陳俊聲說：「這也是節目時間與節奏的考慮，故沒有即時公開分數，我們曾考慮縮減唱歌，以每part報分數，研究後決定留神秘感。分數由黃龍德會計師事務所監察，不會有做馬的懷疑。」他透露前晚11時開放報名的第2季《中年好聲音》已有參賽者報名。

擔任大會評審的伍仲衡也遭網民攻擊，留言斥他是垃圾評判，指賽果做馬內定。伍仲衡將網民攻擊留言截圖上載社交網，寫道：「青山真係走咗好多病人出嚟！唔識你都覺得你可憐！」

無綫昨日公布《中年好聲音登峯之戰》跨平台直播收視最高26.4點（約170萬觀眾），成為開播以來最佳成績。