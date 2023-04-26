《隱形戰隊》祝捷 馬國明陳山聰盼巨星加盟開電影版

【明報專訊】無綫劇《隱形戰隊》收視成績理想，昨日在電視城舉行祝捷會，監製文偉鴻率領馬國明、陳山聰、劉穎鏇、劉佩玥及林子善等出席，高層曾勵珍亦現身支持。席間宣布大結局的7天跨平台總收視28.7點（觀眾人數約184萬），以及全劇平均收視25.5點，成為2023年至今所有劇集收視冠軍。劉穎鏇與林子善獲監製稱讚時齊變大喊包，劉穎鏇更由頭喊到尾，稱無想過可走打女路線，因沒武術底子，初入行時都是演乖乖女角色，多謝監製發掘打女路線，亦多謝陳山聰、江美儀及劉佩玥支持。劉佩玥也被感動落淚。

劉穎鏇劉佩玥變喊包

劉穎鏇與劉佩玥受訪時繼續喊不停，前者指拍攝《隱形戰隊》非常難忘，獻出人生很多第一次，得知有此成績感興奮，付出都是值得。劉佩玥表示與劉穎鏇感情要好，讚對方很努力、很乖及肯搏鬥，從不認輸，自己仍學習中。兩人都希望劇集添食，有聽過開電影版的傳聞，希望成事。

馬國明與陳山聰表示未知劇集會否開拍電影版，正拍攝文偉鴻監製新劇《奪命提示》的陳山聰，笑稱該劇拍到尾聲，故不敢騷擾監製。若開電影版，馬國明可擔心與婚禮撞期？他指結婚只花數天，可遷就的，亦不介意未婚妻湯洛雯加入。山聰希望公司可邀請周潤發和劉嘉玲等影壇巨星參與；馬國明希望邀請到梁朝偉、劉青雲加盟，可趁機偷師。

監製：最緊要有好劇本

監製文偉鴻被問到會否開續集或電影版，他說持開放態度，向來不喜歡開續集，但知觀眾反應熱烈，因此會周詳考慮，但未決定什麼形式。對於馬國明和陳山聰稱若有電影版，望邀周潤發、劉嘉玲、梁朝偉及劉青雲等巨星加盟，文偉鴻說：「不要講到太長遠，最緊要有好劇本，自然吸引到演員參演。」

記者：陳釗