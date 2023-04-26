阿Mo靠機械輔助可踏1.3萬步

【明報專訊】男團MIRROR去年7月在紅館舉行演唱會，舞蹈員李啟言（阿Mo）在墜屏意外中嚴重受傷，仍留院接受治療。Mo父李盛林牧師在兒子出事後，每星期也寫代禱信並交代阿Mo的最新情况。昨日Mo父接受好友羅乃萱直播訪問，提到代禱信已寫到第39封，很快就一年了，他感謝外界一直以來關心。

昨日直播訪問中，Mo父指阿Mo的四肢未能自主活動，要機械輔助。他解釋電激踏步機（Erigo）及外骨骼（Exoskeleton）兩部復康儀器，令阿Mo能藉着站立和腳步活動刺激整體骨質、神經和腳部肌肉。阿Mo在各方面比之前有進步，手臂及膊頭肌肉有所強化，膊頭在機械配合下可以打橫擺動，坐着時可靠雙手平衡身體。

Mo父︰可以企喺度是好大鼓舞

Mo父指阿Mo接受機械訓練有一定風險，醫生起初告訴他，阿Mo會有95%「一世瞓喺度」，而目前阿Mo可以「企喺度」，已經好大鼓舞，十分感謝神。Mo父續指兒子臥牀多時，都擔心有兩個極端反應，「一是血壓上升爆血管，一是血壓驟降休克，結果好正常。日前再做，計算了他可踏13,000步，而且血壓平均，對一個患上輕微高或低血壓的人來說，阿Mo比他們的血壓更正常」。阿Mo昨日接受MRI檢查，希望有好消息公布。

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