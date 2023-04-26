被質疑欠資源捧上屆新人 曾志偉認《聲夢3》成本高 延明年初

【明報專訊】無綫早前被指正密鑼緊鼓籌備《聲夢傳奇3》，惹來網民不滿，認為第二屆歌手未受力捧就舉辦第三屆，對第二屆歌手不公平，質疑無綫不夠資源捧《聲夢2》新人，無綫因此煞停舉辦《聲夢3》。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉昨日出席慈善高爾夫球賽時，否認取消製作《聲夢3》，節目延至明年初舉辦，目前想先做好第一二屆《聲夢》歌手。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

曾志偉、陳百祥、陳展鵬和太太單文柔等昨日到清水灣出席《福幼慈善高爾夫球賽》，大會公布賽事籌得80萬。無綫總經理曾志偉落場打完波，下午即趕回公司開會，表示今年很多綜藝節目要處理，包括《中年好聲音2》、《國際中華小姐競選》、《香港小姐競選》、台慶騷及音樂頒獎禮等。對於有指無綫投放資源舉辦《中年好聲音2》，取消製作《聲夢傳奇3》，志偉否認，「《中年好聲音》是小兵立大功，所以我們開心到不得了，過往《聲夢傳奇》賽事用最多錢製作，《聲夢3》推遲到明年初再辦，皆因目前想先做好第一二屆《聲夢》歌手」。

吳大強拍廣告 率先幫公司賺錢

志偉表示《中年好聲音2》現已接受報名，歡迎藝人、首季被淘汰的參賽者再參加，「其實我都推薦過一些人參加首季賽事，只是被淘汰了，沒想過參賽者水準那麼高」。提到《中年好聲音》賽果惹造馬之嫌，有指周吉佩因較年輕有商機，因而被選為冠軍得主，志偉說：「邊有造馬，我們沒有阻礙評判評分，有核數師，原本想安排核數師上《東張西望》澄清，但覺得不用太嚴重。公司簽晒100強參賽者，若要造馬都揀年紀大的參賽者，證明真是『中年好聲音』，現在最多工作不是後生的周吉佩，是龍婷、李佳、吳大強，吳大強已經接了一個廣告，仲勁過佢個仔（吳偉豪）。」

陳展鵬單文柔打波增進感情

陳展鵬與太太單文柔愛上打高爾夫球，認為可以陪養耐性，以及增進夫妻關係，陳展鵬笑說：「太太打乒乓波暫時不是我對手，但我們可以一齊打高爾夫球，她打高球和做人妻同樣進步快，很多人以為她已經打了好幾年波。」單文柔稱女兒年紀尚小，目標是一家三口將來一起打高爾夫球。

陳展鵬透露即將為《逆天奇案2》開工，心情非常期待，皆因可以原班人馬再合作，第一次拍劇集續集的他說：「今年很精彩，之前為一些劇客串效果不俗，就好似拍電影不用多戲分，最重要參與其中，觀眾睇得開心，除《隱形戰隊》收視報捷，我在《發言人》客串的士佬都好過癮，稍後還會再有彩蛋，大家期待一下。」

公開決賽分數 破造馬傳聞

此外，《中年好聲音》賽果惹造馬爭議，無綫昨晚透過《東張西望》公開決賽當晚所有回合的分數，包括評審在每個回合給予的分數，以及兩回合觀眾投票得分，當中所有分數均由黃龍德會計師事務所監察核實，賽果保證公平公開。周吉佩以115分險勝111分的李佳奪冠，根據公開數據，在慢歌競賽，周吉佩已領先李佳5分，被封「手緊王」的伍仲衡給李佳15分，周吉佩18分。其他評審沒有給周吉佩低過18分。

快歌競賽，顏志恒獲最高91分，但他在慢歌競賽只獲83分，無緣晉級。周吉佩同樣表現出色，獲90分，與李佳並列第二名。周吉佩快歌與慢歌均奪高分，即使在首輪的觀眾投票，只得最低15分，仍以第一名資格進入最後回合。周吉佩選唱《愛很簡單》做「自選必殺歌」，7評審中有6人給19分，包括伍仲衡，扣掉最高及最低分數後，周吉佩總成績高達95分。