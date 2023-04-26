人氣下滑粉絲流失 菊梓喬「520」開騷挽一姐聲勢

【明報專訊】菊梓喬（Hana）面對公司星夢娛樂（現名：TMG）人事變動，比以往沉寂了不少，同時少了機會與粉絲見面，隨疫情過去，Hana工作逐步復常，將於5月20日再踏九展Star Hall舉行兩場《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》。Hana的感情世界同樣備受外界關心，跟吳卓羲傳緋聞多時，但每被問起戀情，她都支吾以對，表明拍拖要到十分穩定才公開。

免嚇觀眾 拒跳K-Pop

Hana相隔4年再於九展開騷，選擇「520」這個特別日子，她解釋：「因為有期，但準備時間趕急，動作要加快，很大挑戰，不過都覺得好玩，4年前開完騷原計劃很快開part 2，可惜遇上疫情擱置，今次並非part 2，全新班底，是下半年巡迴演唱會的開始。」Hana透露今次開騷舞台以科幻為主題，設有很多機關，雖仍會以慘情歌為主，但編曲會比較激昂。可會挑戰跳唱？她說：「唔知呀，要睇排舞老師覺得我可以跳什麼舞，但不會跳K-Pop，可能會挑戰現代舞，藝術感多一點，之前開騷都試過跳舞，唔掂啦，唔跳嗰啲喇！真係嚇親街坊，就好似音樂都有很多種，要揀啱自己嗰隻。」

出道7年第3次於九展開騷，但至今仍未能踏上紅館舞台舉行個唱，Hana表示一直有申請，但未能成功，相信最快都要排到明年，仍信心十足，「紅館夢一定會實現，我算到2024年是好年，應該差不多，還有要儲多些粉絲先，太耐無見粉絲，要見番多啲，做番多啲音樂」。Hana承認有很多粉絲已離她而去，社交平台粉絲的留言明顯少了一大截，「覺得少咗，以前有幾百個留言，現在得百幾個，我唔開心囉。係咪唔愛我？唔想要我？所以我在『520』開騷，唔好唔要我呀」。

盼跟炎明熹合作

曾被封「星夢一姐」的Hana星途大不如前，是否跟公司人事變動有關？她說：「一定唔同咗，加上之前疫情，我已不想考究，亦都無時間回望，要向前衝。」對於公司將資源重點投放在炎明熹（Gigi），昔日「一姐」Hana投閒置散，她說：「無諗呢啲，我都冇係過『一姐』，是別人講的，我只是位拿着員工證的小職員，之前一年出10幾首歌，現在一年出幾首歌，分別好似好大，其實一個歌手一年出幾首歌都好多。我從不在意力捧或不力捧，鍾意聽的話，不力捧都會聽，所以沒有介意過，如果有機會，我都想和Gigi合作。」

談到與緋聞男友吳卓羲的關係，Hana總是答得耐人尋味，是否和吳卓羲拍拖？她只說：「緣分嘅嘢好玄，係你就係你，唔係你就唔係你，世事嘅嘢，你知我知咪得囉。我只想開開心心快快樂樂，從小拍拖都超級低調，不過如果拍拖到一個好好嘅狀態，即係好穩定，我覺得公開也無所謂。」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

場地提供：富薈旺角酒店

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