CinemaCon影視博覽 丹素華盛頓獲終身成就獎 珍妮花連環取笑《調教你處男》導演

導演真史杜尼斯基（右）賞識珍妮花羅倫斯（左）的搞笑功力，才會邀她演出《調教你處男》，怎料珍妮花不斷借劇情取笑他，令其哭笑不得。（法新社）

【明報專訊】CinemaCon影視博覽會前日在美國拉斯維加斯開鑼，除頒發終身成就獎給金像影帝丹素華盛頓（Denzel Washington），Sony電影亦介紹旗下多齣新片的片段，包括《叛諜裁判3》、 《獵人克拉文》、《重案夢幻組4》、《捉鬼敢死隊：魅來世界2》；為主演新片《調教你處男》（No Hard Feelings）站台的珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence），大講色情笑話，新片講述富有家長出錢請女孩色誘處男兒子，還取笑是導演真史杜尼斯基（Gene Stupnitsky）的個人經歷。

今年CinemaCon影視博覽會由4月24至27日舉行，Sony電影由行政總裁湯羅夫曼（Tom Rothman）帶領下率先登場，並頒發終身成就獎給丹素華盛頓。丹素面對現場院商大呼感激，「如果沒有你們，我們什麽都不是」。湯羅夫曼表示真正電影明星比任何時候都重要，「串流平台不可能創造電影明星，只有全球賣座的電影才可以」；他稱原創可能有風險，「於我而言，不斷重複悶死觀衆，感覺風險更大」。丹素主演新片《叛諜裁判3》（The Equalizer 3）的導演安東尼奎克（Antoine Fuqua）稱，丹素不喜電影明星這標籤，但認為觀衆會從他身上看到幽默感及道德力量。現場隨後放映《叛諜裁判3》預告片段，講述丹素的角色在意大利過着平靜生活，當黑幫趕至，丹素必須保護朋友。

去年初榮升媽媽的金像影后珍妮花羅倫斯，同年11月推出電影《攜步渡水橋》，講述受創女兵返回家鄉療傷故事，她的另一新片《調教你處男》（No Hard Feelings）將於今年6月上映，跟《攜》片相反，是喜劇類型，前日與拍過《曳曳同學會》的《調》片導演真史杜尼斯基一起到影視博覽會宣傳。該片講述珍妮花飾演的Maddie本是Uber司機，汽車被收回後急欲揾快錢，看見富裕家長的招聘廣告，任務是色誘他們的宅男兒子Percy，助他大學畢業前脫離處男行列。

導演真史杜尼斯基一開始就大讚珍妮花羅倫斯是天生的喜劇演員，後者卻不放過任何機會取笑對方，問導演「這電影根據你真實人生改編？」導演否認，笑言從分類小廣告取得靈感。珍妮花依然不放過他，追問「你應該是處男很久吧，直到26歲？」真史杜尼斯基忍不住嘆氣，放映最新預告片段前笑言，「珍妮花，你太好笑了，角色是為你而寫的」。

《獵人克拉文》預告片被指血腥

在CinemaCon影視博覽首天介紹的電影，還有「快銀」艾朗莊遜（Aaron Taylor-Johnson）主演的《獵人克拉文》（暫譯，Kraven the Hunter），是從《蜘蛛俠》抽出反派角色擔正的新片，據報屬於Sony首部限制級的Marvel電影，預告片段已可看到十分暴力及血腥。另外，《帝國驕雄》烈尼史葛（Ridley Scott）執導的《拿破侖》（暫譯，Napoleon），《Joker小丑》華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與《心碎的女人》雲妮莎卻比（Vanessa Kirby）分別飾演拿破侖及其妻約瑟芬，會上首次放映了戰爭場面片段；該片由Sony發行，將於11月22日上映，之後會在影視串流平台AppleTV+上架。

此外，《捉鬼敢死隊：魅來世界2》、《重案夢幻組4》《Anyone But You》、動畫《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》、《Dumb Money》、改編電玩遊戲的《Gran Turismo》等電影，亦分別派員在會上宣傳及放映預告片段。