伙王智德阿Dee投資7位數開食肆 盼一年回本 楊樂文贊成MIRROR「分拆」開騷

【明報專訊】MIRROR隊長楊樂文（Lokman）與隊友王智德（Alton）聯同ERROR成員何啟華（阿Dee）合資的食肆昨日開幕，粉絲現身支持。3人透露跟另一拍檔合共投資7位數字，希望最快半年至一年回本。有傳MIRROR將成員「分拆」開騷，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（Jer）與呂爵安（Edan）於暑假輪流開個人演唱會，Lokman認為是好事。至於是否因MIRROR去年紅館演唱會退票期限至今年9月中，讓粉絲多個換票選擇，他稱對此不清楚，但12子門票換個人票不抵，籲粉絲待全員開騷才換，但透露MIRROR短期內不會舉行演唱會。

記者：柯美

攝影：劉永銳

Lokman、Alton與阿Dee身穿不同顏色西裝，戴上餐廳雞仔嘜頭金牌頸鏈現身，表示食肆籌備兩年，疫情關係一拖再拖，延至昨日緣分到終於開業，還有一名拍檔，合共投資7位數字。會否做生招牌在食肆打躉？他們說：「我們打躉會好大陣仗，之前試業有來試菜，有些菜式都微調過。（成員光顧是否不收錢？）兄弟不收錢，朋友就要，不過埋單才知兄弟還是朋友，同時考驗他們是否真朋友，真正的朋友係會畀錢我哋使。」預計何時回本？Lokman希望「坐一望半（年）」回本，「仲想開第二間分店，然後集資分拆上市」。目標每區有一間？Alton說：「都好。」還想做什麼生意？阿Dee笑稱：「『何啟華』就係一門生意，做好自己，生意便會找上門。」Lokman想開咖啡店和甜品店；Alton認為創業難，守業更難，先做好服裝和食肆生意才再打算。

認同飛換飛最實際

有傳MIRROR成員姜濤、Anson Lo、Jer與Edan暑假輪流開個人騷，Lokman認為是好事，他們有那麼多作品可供觀眾欣賞。那他和Alton可有個人騷？兩人表示等通知。MIRROR去年紅館演唱會發生嚴重事故，餘下場數的退票期限至9月中，開個人騷是否讓觀眾多一個換票選擇？Lokman對此不知道，但覺得換票是好事，「MIRROR演唱會一票難求，買了黃牛飛的都退不到那麼多錢，換飛最實際。不過12子的飛換個人演唱會係唔抵，待之後我們再一齊開演唱會才換飛吧」。Lokman稱MIRROR短期內不會開演唱會；又有傳MIRROR將於明年1月假亞洲國際博覽館開騷。

MIRROR演唱會退票期限至9月中，之後門票是否不能退換？Lokman表示仍有時間，他會祈禱，希望在退票期限前成事。Alton認為世事萬變，距離9月中還有一段時間，其間可能有很多好事發生。Lokman說：「不要聽太多盲目揣測，隊友開騷是讓市場多個選擇，樂壇除了MIRROR，還有其他歌手值得支持。」

恭喜《中年好聲音》收視好

有指無綫製作《中年好聲音紅白大戰》對撼5月7日ViuTV的《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》頒獎禮，Lokman、Alton與阿Dee認為有競爭才有進步。有否留意《中年好聲音登峯之戰》收視26.4點，Lokman說沒留意但恭喜，收視好代表有人睇，是開心事，希望《CHILL CLUB》頒獎禮也有那麼高收視。

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