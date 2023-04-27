伙丁文俊合唱亮相無綫 撼ViuTV頒獎禮 蘇永康靠兩部電視同時捧場

【明報專訊】無綫歌唱比賽真人騷《中年好聲音》獲好評及收視理想，隨即宣布開第2季，又製作特備節目《中年好聲音紅白大戰》，5月7日晚對撼ViuTV《CHILL CLUB推介榜 年度推介22/23》頒獎禮。蘇永康與12強丁文俊昨晚為《紅白大戰》錄影合唱歌《不想獨自快樂》。蘇永康認為可以同時捧兩個節目場，「好像香港電影金像獎當晚，家裏看兩個電視，一見鄭秀文得獎，我和老婆高興叫出來，今次都一樣」。丁文俊表示沒有打仗感覺，反而比賽時心情最緊張。

成無綫藝人 丁文俊想唱歌兼拍劇

丁文俊與蘇永康外形、樣貌、年紀與聲線均近似，表現合拍。蘇永康透露跟丁文俊20年前已結緣，對方報名參賽未有知會他，「丁文俊1999年至2003年期間做我助手，他很貼心幫忙外，有幾次演唱會除代我預先綵排，更落場唱和音。他個性很老實、不苟言笑，當他晉身100強後我才知道。我來做評判，他沒有問我意見。認識20年，今次首次上台合唱」。丁文俊承認跟蘇永康工作時，常聽對方唱歌從旁偷師，演繹方式和聲線有些相似。

參加新秀出身的蘇永康以過來人身分安慰丁文俊，比賽有沒有名次及勝敗也不重要，最緊要看日後發展。丁文俊已跟無綫簽經理人合約，未來除唱歌亦想拍劇，不擔心招募第2季參賽者影響他們發展機會。蘇永康說：「38年前我加入無綫，勝出新秀幾日，公司已籌備下一屆。從來競爭不會停，落到場就要繼續，頭幾個月未必看到成績，有後勁和心態好重要。即使不拍第2季，也有《聲夢傳奇》或隔籬台的歌唱比賽。」

記者：林蘊兒