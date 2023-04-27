黃竣鋒去年深圳遇擊 兇徒被判有期徒刑10年

【明報專訊】黃竣鋒去年8月29日於深圳遭兇徒以菜刀襲擊，令他面部、頸部、手部及腰部受重傷，一度有生命危險。他當時強調從未得罪人，促請有關當局嚴正查明此案。有關案件本月3日於廣東省深圳市南山區人民法院判結，兇徒被判故意殺人罪，判處有期徒刑10年。

濫藥兇徒睇《追龍》動殺機

黃竣鋒昨日發聲：「經法院查明，兇徒有超過10年吸食冰毒往史，並有濫用咳藥水習慣。兇徒於濫用咳藥水後，產生幻覺、幻聽及妄想情况，亦因收看了本人參演的電影《追龍》，錯誤認為本人於電影中演出的角色『公仔強』是他的堂叔，並曾對他的家人不利，故此兇徒對本人產生缺乏現實矛盾的怨恨，萌生報復動機，對本人萌生殺意，特意購買行兇用的菜刀向本人施襲。本人與兇徒並不認識，亦無結怨。本人認為是次遇襲是無妄之災，遇襲令本人遭受重傷，實為本人的極度不幸。」

感謝各界「雪中送炭」相助

黃竣鋒提醒演藝界朋友，因公眾人物形象，可能成為精神有異者無故施襲目標，故出入公眾場所時，務必小心及提高警惕。他感謝在事件中給他提供協助的所有朋友，特別是香港演藝人協會會長古天樂，以及演藝界前輩吳志雄。各位的「雪中送炭」義舉，他永遠銘記心頭。他特別感謝深圳市公、檢、法政府機關對本案的重視和協助。他透露目前傷勢已大部分康復，並將繼續努力接受治療，以期完全復元。

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