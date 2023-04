【明報專訊】英國創作男歌手Ed Sheeran歌曲《Thinking Out Loud》涉嫌抄襲已故歌手Marvin Gaye的1970年代大熱作《Let's Get It On》,前日在美國紐約曼哈頓法院開審。原告是與Marvin拍檔創作該歌的Ed Townsend女兒Kathryn;據美媒報道,Ed否認抄襲,稱表演時偶然會使用類似和弦的音樂,「很多歌都有類似和弦,由《Let it Be》到《No Woman No Cry》都如是;老實說,如果我真的做了你們指控我的事,那我真的白癡,會在2萬觀衆的舞台做這種事」。Ed的代表律師指出,兩歌根本不一樣,原告不應「壟斷」歌曲使用和弦的表現方式。

根據Ed Sheeran供辭,他是看了1999年電影《凸務之王》才認識《Let's Get It On》這首歌;Ed的拍檔亦表示,《Thinking Out Loud》反而像另一歌手Van Morrison的曲風,後者曾與Ed會面,稱很喜歡Ed的歌曲。