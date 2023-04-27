【開箱】《齮齕人生》 A24《奇異女俠》後再交出近滿分劇集

【明報專訊】以美國紐約為基地的A24製作公司在今年奧斯卡頒獎禮交出亮麗成績，旗下《奇異女俠玩救宇宙》及《鯨》合共捧走9個獎項，讓楊紫瓊成為史上首名亞洲金像影后，《奇》片全球大收超過1.4億美元（約10.9億港元），成為A24成立10年以來最賣座電影。踏進收成期的A24，劇集方面亦漸有成績，辛蒂雅（Zendaya）主演的《毒癮女孩》叫好叫座，連拍3季，本月6日在影視串流平台Netflix上架的《齮齕人生》（Beef），跟《奇》片一樣以亞裔為主角，講述一男一女因駕駛問題爭執引發的黑色喜劇，贏盡口碑，在爛番茄影評網站專業評分達98%好評，截至昨日仍排在港區十大收視節目第6位，被看好有機會入圍9月舉行的艾美獎。

幾乎撞車 引發衝突

《齮齕人生》講述承辦工程的Danny，父母經營汽車旅館生意失敗，被迫返回韓國；他的弟弟Paul終日打遊戲機及沉迷加密貨幣，Danny的生意也不好，向堂兄Issac借了一筆錢，生活壓力很大。Amy有雕塑家丈夫George和5歲女兒June，經營室內植物店，而且準備賣給富婆Jordan擁有的大型連鎖店，若交易成功，Amy將生活無休，有更多時間陪伴女兒。互不相識的Danny與Amy在家品店停車場幾乎撞車，後者快速駛走，離開前還向後方的Danny高舉中指。Danny怒不可遏，從後窮追，記下對方的車牌號碼。搜索到Amy豪宅住址後，Danny登門訛稱她家的喉管出現問題，騙取信任入內，卻尿遍洗手間地板。Amy獲悉對方來報復後亦窮追，並記下Danny車牌號碼準備還擊。

（明日再續）