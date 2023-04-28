MIRROR六子暑假單飛開騷 姜濤減肥備戰「不要期望除衫騷肌」

【明報專訊】姜濤成立個人服裝品牌正式面世，昨日於銅鑼灣商場舉行發布會，吸引逾千姜糖（粉絲暱稱）迫滿數層樓為偶像造勢，還兩度大合唱生日歌，預祝姜濤周日（30日）24歲生日。有指MIRROR「分拆」姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）及柳應廷（Jer）於暑假輪流開個人演唱會，昨日MakerVille指MIRROR團隊補場演唱會及6名成員個人演唱會詳情會盡快公布，有猜另外兩名成員是陳卓賢（Ian）與江生（AK）。姜濤露口風指團隊演唱會好快舉行，他會減肥，但不要期望他除衫騷肌。至於Anson Lo、Edan、Ian等說對開個人騷的事等公司安排。

記者：林蘊兒、鍾一虹

攝影：鍾偉茵、陳釗

近日傳MIRROR將「分拆」姜濤、Anson Lo、Jer及Edan暑假單飛開個人騷，團隊亦會為去年7月紅館墜屏意外腰斬的補場開騷。姜濤個人騷計劃於亞博舉行，Jer就選址九展Star Hall。MakerVille昨日稱︰「有關MIRROR團隊補場演唱會及6個個人演唱會的詳情，我們會盡快公布。」Ian粉絲曾不滿偶像不在個人騷之列，現在表明有6名成員開騷，相信包括Ian及AK。

榮升「姜老闆」心情靚爆

姜濤昨日穿上自家設計的西裝出席發布會，心情靚爆，在不同位置影大合照，又揮手兼擺心心手勢甫士，令粉絲開心尖叫。他透露品牌創作理念，希望大家用倒數法去看自己人生，認為單純就是快樂。他表示人生第一個屬於自己的品牌，是好陌生領域，請大家提出意見。今次投資逾百萬，感激古巨基當顧問給予意見。被叫「姜老闆」時，他笑言不習慣，「以前叫我姜B，好似太小朋友，現在叫姜老闆，又好似太大。搞生意我覺得實踐不難，最困難是定立品牌概念和名稱，已困擾我半年，也是我今年好好的生日禮物」。他計劃每季推出一項單品的收益捐予慈善機構，覺得有意義。

下一步考慮開食肆

姜濤參與設計，包括童裝系列，因他喜歡小朋友，不少粉絲有下一代，想像一同穿親子裝，畫面好有愛。MIRROR多名隊友相繼創立服裝品牌，他不擔心有競爭，「入行已有這方面興趣，有問他們意見。下一步考慮開食肆，因食、打籃球和表演是我的快樂根源」。

未知能否出席港台頒獎禮

傳持有去年MIRROR紅館演唱會門票的觀眾，可優先換領6名成員的個人騷門票。姜濤承認今年開個人騷，但日期和詳情有待公布，認為團隊騷門票應與個人騷分開，團隊騷會好快跟大家見面，他笑說：「不要期望我會除衫騷肌，除衫交給其他隊友。我要減肥，但未定減幾多磅。」經理人花姐（黃慧君）補充除姜濤外，其他5名成員開個人騷的名單和日期尚未落實，稍後公布。姜濤獲港台「十優歌手」，他多謝港台第一次頒「十優」給他，每個獎對他都是肯定和額外獎勵，無論得到團隊抑或個人獎項，都很開心。姜濤昨日連走兩場，之後到大埔會合隊友Anson Lo與Edan出席電影《盜月者》開鏡禮。Anson Lo日前拍戲受傷，稱已好了好多，感謝劇組貼心照顧。談到他與Edan及其他成員開個人騷，他們說等待公司公布，Edan相信粉絲會期待。到時會否騷肌？Edan笑說：「我騷蘋果肌。」

Ian：做好自己 AK等公司安排

Ian與AK昨日出席ViuTV節目發布會，宣傳主演劇集《冰上火花》。對於MIRROR有6名成員開個人騷，有指最初Ian不在名單，惹粉絲不滿，公司於是將他加入名單。Ian說：「等公司安排，明白粉絲會愛之深責之切，會盡量做好自己，不會辜負他們的關心與期望。」他指就算未開騷，每日都會裝備好自己。AK表示對開個人騷成員名單一無所知，相信要顧及多方面配合，靜待公司安排。

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