鄧麗欣擇偶不論年齡 最重溝通 馬志威跟10年女友建共同嗜好增進感情

【明報專訊】鄧麗欣（Stephy）與馬志威主演電影《12日》，由林愛華執導，是23年前陳奕迅和張柏芝《12夜》概念的延續。用12日道出一段愛恨交纏10年的感情，由拍拖、結婚直至遇到婚姻危機，要抉擇分開，還是修補再繼續走下去。Stephy早前跟拍檔馬志威受訪大談戀愛經，透露追求細水長流的愛情，自爆舊愛因忽視生活上的微細問題而分手。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

39歲單身的Stephy直認追求永恆愛情，認為互相一定要給予彼此空間，「首先我不是好黏人的女仔，比較獨立，同樣我都不希望對象太黐身」。曾與34歲台灣藝人邱勝翊譜姊弟戀的Stephy，被問跟成熟男士發展會否較合適？她說：「兩人相處跟年紀無關，成熟男士都未必溝通到，最緊要談得來，三觀一致更好。」她稱幾年疫情體驗到世事無常，已學識活在當下，面對感情事抱隨緣心態。

馬志威與圈外女友拍拖近10年，認同激情過後，要用心維繫感情，「一段關係，要珍惜和互相諒解，我會企喺對方角度去睇，建立共同嗜好，都幫助增進感情，我跟女友經常放狗散步傾偈」。Stephy大讚馬志威是暖男，覺得拍檔好細心，買咖啡經常預埋她一份。

探討愛情保鮮法

提到《12日》要演繹「婚姻」課題，馬志威承認對他來說有點沉重，不像當年《12夜》談年輕人愛情，一切可以來得快、去得快，他跟Stephy現實中還未經歷結婚這回事，全靠戀愛經驗投入演出。Stephy說：「《12日》探討男女之間，當過了熱戀期，感情開始丟淡，點樣將呢段愛情保鮮或者昇華到變感情，又不失愛呢？我和馬志威分別都有談長時間愛情的經歷，兩人長久相處跟婚姻關係都好相近，所以拍戲時幾有共鳴。」

不要讓「雪球」滾大

演夫妻的馬志威與Stephy難忘其中一場戲，講結婚紀念日當天，老公約了朋友睇波，要老婆遷就改期慶祝，馬志威不認同這做法，重要日子應預留給情人，避免約其他朋友。Stephy提示所有愛侶，千祈不要忽視相處時生活上的微細問題。是否有感而發？她說：「我都有點經歷，兩人相處其實像滾雪球，若不在意，雪球滾大就會爆，當你意識到問題發生，已經好難解決。」

鄧麗欣/服裝：Fendi

造型：Queenie Yu

髮型：Vince pang @ IL COLPO group

化妝：Cyrus Lee

馬志威/髮型：Alex So@The Attic

化妝：Jenny Tziong