雲狄素證《狂野時速》2025年結局 基斯杜化路蘭宣傳《奧本海默》院商喝彩

【明報專訊】美國CinemaCon影視博覽會一連4日在拉斯維加斯舉行,前日輪到迪士尼和環球影業宣傳新片,前者播出《小魚仙》(The Little Mermaid)、《奪寶奇兵之命運輪盤》(Indiana Jones and the Dial of Destiny)、《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol. 3)及動畫《元素大都會》(Elemental)等最新預告,後者則有雲狄素(Vin Diesel)現身推介《狂野時速10》(Fast X),並宣布該系列將於2025年結局;當《天能》導演基斯杜化路蘭(Christopher Nolan)上台宣傳暑期大片《奧本海默》(Oppenheimer),全場院商拍掌歡呼,重視程度不言而喻。

《狂野時速10》將於5月18日在港開畫,監製兼主角雲狄素出場前,先由同片拍檔米雪路芝姬絲(Michelle Rodriguez)、泰列斯吉遜(Tyrese Gibson)、姜成鎬及佐丹娜布絲達(Jordana Brewster)上台熱身,向院商分享過去9集的回憶片段,例如佐丹娜說:「《狂野時速7》將會永遠留在我們心裏。」說的是保羅獲加(Paul Walker)拍攝該片期間意外身亡,片尾向他致敬的感人一幕。

《狂野時速》拍足四分一世紀

然後輪到雲狄素登場,宣布該系列結局《狂野時速11》(Fast 11)定於2025年推出,「感謝大家在過去四分一個世紀以來,一直陪伴着我」。自2001年推出首集自今,一直大受歡迎,「《狂野時速》成為同一班演員拍攝的最長壽電影系列,全賴有你們支持」。雲狄素一向稱呼同片演員為「家人」,這日把院商一併歸納在內,「我喜歡這裏(影視博覽)多於奧斯卡,因為沒有你們,那些入圍奧斯卡的電影人又怎能坐在頒獎禮的觀眾席上?」說罷獲得台下掌聲回應。

同日還有基斯杜化路蘭執導、《鄧寇克大行動》施利安梅菲(Cillian Murphy)主演的《奧本海默》,導演一上台即受到英雄式歡迎,令他又驚又喜。《奧》片講述「原子彈之父」奧本海默(Julius Robert Oppenheimer)的傳奇故事,導演表示為了吸引觀眾入場,必須起用最出色的演員和最先進的技術,包括使用70mm IMAX菲林拍攝,務求令觀眾恍如置身第二次世界大戰的現場,親歷原子彈爆炸的震撼感覺。

除了《狂野時速10》和《奧本海默》,環球影業亦請來《殺手列車》導演大衛雷奇(David Leitch)、《芭比》賴恩哥斯寧(Ryan Gosling)及《無聲絕境》愛美莉賓特(Emily Blunt)上台推介明年開畫新片《The Fall Guy》,電影講述特技人的故事,為了配合劇情,在大衛等人上台前,先由一班特技人表演飛車和爆破,愛美莉假裝擔心地問:「我們安全嗎?」賴恩回答:「看來相當危險呢!」

《小魚仙》片長135分鐘

相比之下,迪士尼的宣傳規模明顯較小,現場主要播放新片預告,包括彼思動畫《元素大都會》的首20分鐘片段,以及《尼羅河謀殺案》堅尼夫班納(Kenneth Branagh)執導、他跟楊紫瓊、天娜菲(Tina Fey)及占美多倫(Jamie Dornan)等合演新片《威尼斯鬼魅》(暫譯,A Haunting in Venice)的首條預告片,當然亦有明星站台,例如真人版電影《小魚仙》飾演邪惡女巫烏蘇拉的瑪麗莎麥卡菲(Melissa McCarthy)便盛裝登場。

黑人女歌手荷爾貝莉(Halle Bailey)主演《小魚仙》將於5月25日在港開畫,美國及內地延遲一日同步公映。據報新片長達135分鐘,比動畫版(83分鐘)多出近一小時,美媒Vanity Fair透露,新片除了收錄經典主題曲《Part of Your World》外,還有多首新歌登場,或許是導致片長大幅增加的其中一個原因。

提起《Part of Your World》,荷爾貝莉主唱版本MV昨日公開,獲讚水準不遜原作。另一方面,迪士尼昨日亦公開《小魚仙》主角單人海報,除了荷爾貝莉外,還有祖納侯堅(Jonah Hauer-King)飾演艾力王子、《成為里卡多之路》查維爾巴頓(Javier Bardem)扮演人魚國王謝登,加上《凸務Madam》瑪麗莎麥卡菲(Melissa McCarthy)的邪惡女巫烏蘇拉等,有網民把查維爾造型跟「水行俠」相提並論,亦有人覺得瑪麗莎與薛家燕撞樣。