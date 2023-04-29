宋慧喬摘視后 朴恩斌奪大獎爆喊 《分手的決心》掃3獎大贏家 湯唯再登百想影后

【明報專訊】有韓國「金球獎」之稱的第59屆百想藝術大獎，昨日舉行頒獎禮，賽前競爭最激烈的最佳電視女主角獎，終由《黑暗榮耀》宋慧喬奪得，《非常律師禹英禑》朴恩斌則獲頒至高榮譽大獎，領獎時激動爆喊。韓片《分手的決心》與《夜梟》同獲最多3個獎項，湯唯繼《晚秋》之後，相隔12年再憑《分》片榮登百想影后寶座。

文：蘇珮欣

今屆百想藝術大獎由名嘴申東燁、《安娜》秀智及《青春紀錄》朴寶劍擔任司儀，獎項分為電視、電影及舞台劇3個部門，故有韓國「金球獎」之稱。劇集獎項方面，《非常律師禹英禑》飾演自閉症律師的朴恩斌，雖然失落視后，但贏得電視部門至高榮譽大獎，宣布得獎一刻已開始落淚，上台時更被紙花炮嚇到差點跌倒。她謙稱代表全劇領獎，「多謝所有喜歡《非》劇的觀眾，沒有大家我不可能站在這裏。小時候曾想過若不放棄演戲，或許有天能得大獎，終於夢想成真」；朴恩斌又說，雖沒想過憑作品改變社會，至少能擴闊大家思想。

林智妍多謝男友

《黑暗榮耀》包辦最佳韓劇、女主角及女配角（林智妍）成為大贏家，劇中飾演校園暴力受害者，策劃復仇大計的宋慧喬，擊敗《非常律師禹英禑》朴恩斌、《我的出走日記》金智媛、《王后傘下》金惠秀及《安娜》秀智登上視后寶座。喬妹致謝時引用劇中對白：「我得獎了，涎鎮呀，非常興奮呀！」獲得全場拍掌歡呼。她坦承恨攞獎，感謝台前幕後，特別是編劇金恩淑，「我演過金編劇兩部作品都獲獎，她是我的榮耀，感謝她給予這個角色，今後無論是辛苦還是幸福，我也想繼續演戲」。

《黑》劇扮演反派「朴涎鎮」的林智妍，大熱贏得最佳女配角，她亦借用劇中對白「好有型呀，涎鎮呀」，不忘感謝導演、編劇、拍檔宋慧喬、男友李到晛，以及事務所老闆鄭雨盛及李政宰。她坦言曾懷疑自己是否應該當演員，多得《黑》劇讓她重拾自信。

李聖旻憑《財閥家的小兒子》大熱稱視帝，撼贏《我的出走日記》孫錫九、《我們的藍調時光》李秉憲、《浪漫速成班》鄭敬昊及《賭命為王》崔岷植，他說：「我的女婿（金度賢）和女兒（金信祿）失落男女配角獎，如果我也落空，怎麼辦呢？」又謂《財》劇拍攝期長達一年，感謝台前幕後，特別是拍檔宋仲基。

柳俊烈首度稱帝

電影部門方面，朴贊郁執導《分手的決心》與古裝片《夜梟》各得3獎平分秋色，後者獲頒最佳電影、男主角及新導演獎，《分》片則奪得至高榮譽大獎、最佳導演及女主角，湯唯憑此片包辦10多個頒獎禮影后，今次再下一城，三度鞠躬並以中文致謝：「2011年憑《晚秋》踏上百想舞台，相隔12年再次來到，是不可思議的緣分。」湯唯表示掛念朴贊郁及同片演員，笑言他們已下了跟她分手的決心。

柳俊烈憑《夜梟》擊敗《分手的決心》朴海日、《犯罪都巿：極拳執法》馬東石、《孩子轉運站》宋康昊及《獵戰》鄭雨盛，首度稱帝的他在台上哽咽感謝所有曾在他失誤時仍包容的工作人員。

由觀眾投票選出的人氣獎，事先張揚由《孩子轉運站》IU及《失控正義》珍榮奪得，後者將於下月8日入伍，自言理解粉絲希望他當兵前得獎，因此積極投票的心意，為此表示謝意。《我家的熊孩子》金鐘國則獲頒最佳綜藝男星獎。