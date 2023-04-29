湯告魯斯占士高登合演《獅子王》

【明報專訊】英國名嘴占士高登（James Corden）主持美國CBS電視台清談節目《The Late Late Show》長達8年，前晚終於告一段落，除了事先張揚邀請樂壇天后Adele擔任熱門環節Carpool Karaoke嘉賓，跟他在車廂內合唱《Rolling in the Deep》等多首名曲外，男團One Direction（1D）前成員哈利史泰敖（Harry Styles）與《左兩爸右兩爸》男星韋費路（Will Ferrell）亦接受占士訪問兼玩遊戲，被問到1D可有機會重組？哈利答得巧妙：「這個並非『是與否』問題，反正任何事情都會發生，假如時機來臨，大家亦想重組的話，何樂而不為？」

全晚最大驚喜，相信是《壯志凌雲：獨行俠》男星湯告魯斯（Tom Cruise）陪伴占士到洛杉磯某劇院，合演《獅子王》舞台劇其中一段戲，占士扮演狐獴「丁滿」，阿湯則是疣豬「彭彭」，二人穿著全套戲服出場，觀眾忍不住大聲尖叫，表演結束後，占士目送阿湯乘坐直升機離開，感覺依依不捨。另一方面，美國總統拜登亦透過錄影片段向占士說再見：「多謝你曾經訪問我，並在過去8年為美國人民帶來無限歡樂，幸好你沒有邀請我上Carpool Karaoke，因為我唱歌好難聽。」