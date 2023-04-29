馬田史高西斯領獎 里安納度驚喜撐場

【明報專訊】馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）與羅拔狄尼路（Robert De Niro）等合演新片《花月殺手》（Killers of the Flower Moon），在下月舉行第76屆康城影展首映前，先到CinemaCon影視博覽會宣傳，現年80歲的馬田獲頒「影壇傳奇大獎」，里安納度驚喜現身擔任頒獎嘉賓，他說：「能夠跟你拍戲，是我的最大榮幸。」馬田笑言：「《花月殺手》是我跟里安納度第6次合作，跟羅拔是第10次，但是3人一起拍戲則屬首趟。這是一部為戲院大銀幕而拍攝的作品，希望大家可以入場欣賞。」

CinemaCon前日終於落幕，改編自同名小說的《飢餓遊戲》前傳電影《The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes》在最後一日宣傳活動上首播預告片，故事講述《西城故事》女星麗素施嘉（Rachel Zegler）飾演施惠國第12區的「貢品」女孩露西，《俠盜驕雄》男星湯拜夫（Tom Blyth）負責擔任她的導師，希望助她爭取勝利，藉以振興已墮落的史諾家族，二人相處日久，情愫漸生，最後能否凱旋而歸？此片將於11月17日在美國開畫。