馬田史高西斯領獎 里安納度驚喜撐場

【明報專訊】馬田史高西斯(Martin Scorsese)執導、里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)與羅拔狄尼路(Robert De Niro)等合演新片《花月殺手》(Killers of the Flower Moon),在下月舉行第76屆康城影展首映前,先到CinemaCon影視博覽會宣傳,現年80歲的馬田獲頒「影壇傳奇大獎」,里安納度驚喜現身擔任頒獎嘉賓,他說:「能夠跟你拍戲,是我的最大榮幸。」馬田笑言:「《花月殺手》是我跟里安納度第6次合作,跟羅拔是第10次,但是3人一起拍戲則屬首趟。這是一部為戲院大銀幕而拍攝的作品,希望大家可以入場欣賞。」

CinemaCon前日終於落幕,改編自同名小說的《飢餓遊戲》前傳電影《The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes》在最後一日宣傳活動上首播預告片,故事講述《西城故事》女星麗素施嘉(Rachel Zegler)飾演施惠國第12區的「貢品」女孩露西,《俠盜驕雄》男星湯拜夫(Tom Blyth)負責擔任她的導師,希望助她爭取勝利,藉以振興已墮落的史諾家族,二人相處日久,情愫漸生,最後能否凱旋而歸?此片將於11月17日在美國開畫。